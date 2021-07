百名店にTOP5000！ 鶏の名店5選

私たちの食卓に身近な「鶏料理」。今回は鶏料理のなかでも、鶏の名店として常に食べログのランキング上位に選ばれれている5軒をご紹介。

一度は行きたい鶏の名店

焼鳥、唐揚げ、親子丼! みんな大好き鶏料理!! 今回は「食べログ 焼鳥 百名店」と食べログTOP5000に選ばれた、一度は行ってみたい鶏の名店を選りすぐってご紹介。

1. 〈百名店〉鳥政|青山

出典:komug710さん

表参道の交差点からほど近い場所にひっそりと佇む「鳥政」。焼鳥はいずれも一つ一つの肉が大きく、5本食べれば十分な量。店内は高級店というより、カジュアルな焼鳥屋といった雰囲気で居心地もいい。

ランチタイムの「焼鳥丼」1,400円 出典:guriy882さん

平日限定のランチはボリューム満点の「焼鳥丼」1,400円が人気で、テイクアウトもはじめているようだ。

出典:かさログ@年間1000軒食べ歩きさん

夜はコースもあるがアラカルトでの注文も可能。一度は味わってほしい名店の焼鳥だ。

<店舗情報>◆鳥政住所 : 東京都港区南青山3-13-2 山川ビル 1FTEL : 03-3405-4515受賞・選出歴 :

2. 〈百名店〉渋谷 森本|渋谷

出典:★*さん

いつも満席で賑やかな焼鳥屋「森本」は、フラッと立ち寄れる気軽さが人気の百名店。

出典:komug710さん

「つくね」220円、「若鶏ねぎま」220円、「もも肉」220円、「笹身」273円などのアラカルトとは別にコースがA、B、Cとあり、本数の一番少ないCコース(8本とお新香)で2,306円。

「ひな皮」220円と「若鶏ねぎま」220円 出典:生まれ変わってもラタトゥイユさん

そのほか、看板にもあるようにうなぎや「大山鶏胸肉 自家製 ハム」508円、「白レバポン酢」419円などの一品料理も取り揃えている。

<店舗情報>

◆渋谷 森本

住所 : 東京都渋谷区道玄坂2-7-4 浜之上ビル 1F

TEL : 03-3464-5233

受賞・選出歴 :





3. 〈百名店〉床島|三軒茶屋

出典:nionioさん

三軒茶屋にある「床島」は、予約がなかなか取れない人気のお店。コースは3種類ほどあるが、床島が初めてという人には、前菜や焼鳥6本、ご飯ものなどが付いた「焼き鳥コース」4,950円がおすすめ。 出典:Asapu-puさん

コースの焼鳥はお任せでもやってくれるが、メニューから好きなものを選べるのでうれしい。そのほか、アラカルトでも注文ができる。 コースの親子丼 出典:サプレマシーさん

コースのご飯ものは親子丼やそぼろ丼が選べて、鶏スープも付いてくる。スタイリッシュなカウンターで焼鳥を楽しみたいなら「床島」がおすすめ!

<店舗情報>

◆床島

住所 : 東京都世田谷区三軒茶屋2-8-10 ルナパーク三軒茶屋105

TEL : 03-5486-3318

受賞・選出歴 :





4. 〈百名店〉やき鳥 宮川|茅場町

「から揚げ定食」950円 出典:chan_87さん

焼鳥屋なのだがお昼のメニューにある「から揚げ定食」950円もおすすめの同店。こちらの唐揚げは、ポン酢に付けてネギを絡めて食べるスタイル。アツアツの唐揚げにポン酢の酸味が後を引くおいしさだ。 ランチの「やきとり丼」900円 出典:komug710さん

もちろん焼鳥屋だけにレバーと砂肝、ねぎまが各1本のった「やきとり丼」900円もおすすめ。ランチタイムは行列必至なので、時間に余裕を持っておとずれたい。

<店舗情報>

◆やき鳥 宮川

住所 : 東京都中央区日本橋茅場町3-5-1

TEL : 03-3668-7080

受賞・選出歴 :





5. 〈TOP5000〉鳥房|立石

表は肉屋、入口は横にある 出典:hitougourmetさん

下町酒場の聖地といわれている葛飾区・立石の駅前商店街で、長い歴史を持つ鶏肉専門店の「鳥房」。 こちらが居酒屋の入口 出典:hitougourmetさん

はしご酒ののんべえが多い町だけに、酔った人の入店お断りのルールがあるという同店。初めて行く人には安心できる少しうれしいルールだ。 「若鶏唐揚」時価 出典:焼肉姉妹さん

名物の「若鶏唐揚」時価は、鶏の半身を揚げた豪快な一品。時価と書いてあるが大体650円前後とリーズナブル。ただしお店に入ったら、1人最低一つは唐揚を注文しなければならないというルールが! しかし、食べ切れなかったらお土産として包んで貰えるので安心してほしい。 「ぽんずさし」550円 出典:hitougourmetさん

お店にはもうひとつの名物とも言える店員さんたち(おばちゃんたち)がいて、テキパキと若鶏唐揚げを解体してくれる。おばちゃんに逆らうことなかれ……。店の雰囲気と店員さん込みで楽しみたいお店だ。

<店舗情報>

◆鳥房

住所 : 東京都葛飾区立石7-1-3

TEL : 03-3697-7025



※価格はすべて税込

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 百名店にTOP5000! 鶏の名店5選 first appeared on 食べログマガジン.