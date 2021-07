ディズニーが、7月にDisney+でリリースされる予定の、マーベルをテーマにした『シンプソンズ』の短編アニメ『The Good, The Bart, and The Loki(原題)』を発表した。

現地時間7月7日に配信スタートする新作短編アニメは、ロキ役で続投したMCUのトム・ヒドルストンが声で出演する。そのエピソードでロキはアスガルドから追放され、スプリングフィールドでバート・シンプソンとチームを組むことになるという。

短編アニメシリーズのポスターは、『アベンジャーズ/エンドゲーム』を楽しくパクったデザインとなっており、ミルハウスがホークアイ、リサがソー、ネッド・フランダースがアントマン、ラルフがハルクに扮し、その他にもファンのお気に入りキャラクターがフィーチャーされている。

『The Good, The Bart, and The Loki』は、Disney+で製作された『シンプソンズ』の2つ目のクロスオーバー作品となる。1作目は、「スター・ウォーズ」の日を祝す一環として、同シリーズをテーマにした『 Maggie Simpson in The Force Awakens from Its Nap(原題)』が5月にリリースされた。

言うまでもなくトム・ヒドルストンは、現在Disney+で配信されているマーベルドラマ『ロキ』に主演している。