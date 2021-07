スクウェア・エニックスは6月30日に、アーケードリズムゲーム『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ~after school ACTIVITY~ Next Stage』のネットワークサービスおよび「スクフェスAC Next Stage カスタマイズサイト」のサービスを10月1日5時59分をもって終了することを発表しました。

本作は2016年12月6日に『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ~after school ACTIVITY~』として稼働開始。2年後の2018年12月6日に“Next Stage”にバージョンアップされ、『アケフェス』という愛称で親しまれてきました。公開された告知ページでは「サービス開始より約4年半、多くのお客様にご愛顧いただき、誠にありがとうございました」と感謝の言葉が記されており、TwitterをはじめとするSNSではファンからの悲しみの声が多く寄せられています。

なおサービス終了に際し、筐体でのゲームプレイができなくなるだけでなく、データの閲覧を行えなくなるので注意しましょう。