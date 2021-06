トム・ホランドがMCUで主役を獲得する何年も前に、「スパイダーマンを演じたい」と言っている動画がTikTokに投稿された。

そのTikTokの動画では、ホランドが長編映画デビューを飾り、ナオミ・ワッツとユアン・マクレガーと共演した2012年のディザスター映画『インポッシブル』について、レッドカーペット・イベントで語っている。ティーンエイジャーだったホランドは、映画デビュー作のあとは“それほどシリアスではない”役を引き受けることを考えているとコメントしていた。

そして、いつかスーパーヒーローに抜擢されたいかどうか聞かれたときに、ホランドは自分のキャリアのある時点で演じたいキャラクターとして、スパイダーマンを挙げている。ホランドは、「どんなスーパーヒーローを演じたいかな? 10年後のスパイダーマンかもしれないね」と答え、インタビュアーが、「それではリブートのリブートになりますね」と冗談で返していた。

ホランドは、2016年の『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でスパイダーマンとしてデビューを果たしたのち、2017年の『スパイダーマン:ホームカミング』で若きピーター・パーカー/スパイダーマンとして単独映画に初主演。ホランドは、2019年に公開された『スパイダーマン:ファーフロムホーム』の続編となり、2021年12月に公開されるフェーズ4の映画『Spider-Man: No Way Home(原題)』で再び壁をよじ登る姿を見せてくれる。

「No Way Home」では、マルチバースの要素が含まれることが予想され、トビー・マグワイアとアンドリュー・ガーフィールド、トム・ホランドのユニバースが融合する可能性もある。そして将来的にホランドが、MCUとSPUMC(ソニー・ピクチャーズ・ユニバース・オブ・マーベル・キャラクターズ)の両方に出演できるようになるかもしれない。

現時点で、SPUMCはマーベルのキャラクターを主人公にした複数の映画を製作中だ。2021年に『VENOM: LET THERE BE CARNAGE(原題)』、2022年に『モービウス』が待機中。また、2023年に公開予定の『Kraven the Hunter(原題)』は、シェアードユニバースにおけるパズルの別のピースを埋めるのではないかと期待されており、アーロン・テイラー=ジョンソンがスパイダーマンのいちばん古い敵のひとりを演じることが決定している。