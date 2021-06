ラーメン王が選ぶ、「今食べたい」お取り寄せラーメン6選

こんな状況だからこそ「おうちでラーメン」を楽しんでみては? ラーメン大王・小林孝充さんが今食べるべき「お取り寄せラーメン」を選んでくれました。

外食産業には厳しい状況が続く昨今ですが、この苦境を乗り切るべく新たにネット販売を始めるラーメン店が続出。実は今「お取り寄せラーメン」がとても“アツい”ことになっているのです。そこでラーメン大王・小林孝充さんに「今食べたいお取り寄せラーメン」を紹介してもらいました!

1. 支那そばや「醤油らぁ麺」

まずは「食べログモール」でお取り寄せできるこちらから。「食べログモール」でお取り寄せできるラーメン店はいい店ばかりなんですが、特に清湯系の店が多い印象です。その中で1軒選ぶとしたら、やはり「支那そばや」だろうと。

高級食材を使っているのがわかる鶏清湯スープ 写真:食べログモール

正直、お店で食べるものとは印象が少し違ったんですが、他の鶏清湯系の店と比べても高級食材を贅沢に使う「支那そばや」ならではの風味がはっきりと出ている。特に、乾物系の旨味が強いんですよね。麺も、食べたときの粘り気の強さがたまらないです。

粘り気のある細麺 写真:食べログモール

麺とスープだけのセットではありますが、それでもこれだけおいしいのは「支那そばや」ならではだなと思います。

「醤油らぁ麺(3食セット)」3,564円(送料別)

購入方法:食べログモール

2. らーめん専門 和海「塩ラーメン」

こちら「和海(なごみ)」は、無添加、国産素材にこだわったラーメン作りで知られる関西の行列店。遠出がまだ難しい今、そういう店のラーメンを自宅で気軽に食べられるのはうれしいですよね。 「車麩」にスープが染み込むとたまらないおいしさ 写真:食べログモール

無化調というと「あっさり」と思うかもしれませんが、こちらのラーメンはあっさりしつつも動物系の味もしっかり感じさせ、濃厚さがあるのが特徴です。麺も力強く、食べごたえのある組み合わせ。また、こちらのラーメンの最大の特徴はトッピングされる「車麩」なんですが、このお取り寄せラーメンにも付いてくるんですよ! お店に行った気分になれる「再現度」の高さがうれしい一品です。 自家製中太麺 写真:食べログモール

「塩ラーメン(2食)※チャーシュー・車麩付き」2,376円(送料別)

購入方法:食べログモール

3. 風雲児「Curryつけめん」

新宿にある行列店として知られていますが、店舗では出していない「風雲児 Curryつけめん」がお取り寄せできるんです。

もともとまかないで食べられていたメニューとのことですが、通販でしか食べられないとなると、わざわざお取り寄せする価値があると思います。 風雲児 Curryつけめん

カレー味のつけ麺というと「辛いのかな?」と思うかもしれませんが、濃厚カレーというよりは“カレーの風味が感じられる”くらいのバランス。風雲児の売りである、鶏白湯の濃厚スープはしっかり楽しめます。せっかく家で食べるのですから、白ご飯などを用意して自由にシメを楽しんでもいいですね。

「 Curryつけめん」1,307円(送料別)

購入方法:宅麺.com

4. 八雲「特製ワンタン麺(白)」

東京・目黒の「八雲」といえば、なんといってもワンタン麺! そんな「八雲」のワンタンがお取り寄せできる、それがうれしくて選びました。

お取り寄せラーメンを選ぶとき、具材があるとうれしくないですか? ワンタンにしろチャーシューにしろ、具材はどうしても自宅では準備しづらい。最近はインスタント袋麺のクオリティも上がってきていますが、やはり具がネックになるんですよね。 特製ワンタン麺 出典:カフェモカ男さん ※写真は店舗で提供しているものです

そんな中「八雲」のおいしいワンタンが自宅で食べられる。しかもこのセットに付いているワンタンは「肉」と「えび」の2種類! これがまたたまらない。

そうそう、「八雲」と言えば白醤油を使ったスープも忘れてはいけません。最近でこそ白醤油を使ったラーメンを出す店は増えてきましたが、白醤油がラーメンに合うんだ、おいしいんだと広めたのはやはり「八雲」。パイオニアのおいしさを味わってほしいですね。

「特製ワンタン麺(白)」1,500円(送料別)

購入方法:宅麺.com

5. 蒙麺 火の豚「フュージョン」

近年のお取り寄せラーメンには、二郎インスパイア系のメニューを出す店が増えている印象です。この「蒙麺火の豚」はそんな中でも、二郎インスパイア系と蒙古タンメン中本の掛け合わせ=フュージョンという、とても個性的なメニューを出しているお店。 フュージョン ※写真は店舗で提供しているものです 出典:men党さん

その最大の特徴は、蒙古タンメンを彷彿とさせる旨辛麻婆餡。お店で食べるときにはつい怯んでしまうこの麻婆餡ですが、お取り寄せだと別パウチになっているので自分でかける量を調整できるというメリットもあります。

もやしや茹でキャベツは付いてこないのですが、少し手間をかけてもぜひ準備して欲しいなと。クセになること間違いなしの味ですよ!

「フュージョン」1,058円(送料別)

購入方法:宅麺.com

6. 京都吉兆のお取り寄せラーメン

最後は少し変わり種を。あの和食で名高い「京都吉兆」がお取り寄せラーメンを手掛けているのをご存じでしょうか?

僕が食べたのは5月限定の「胡麻麺」でしたが、あっさりしながらもしっかりと胡麻が利いた風味のスープが、添えられた4種類の薬味でラーメンらしいガツンとした味わいに変わる、味変の楽しさを味わえる逸品でした。角煮のチャーシューや青菜など添えられた具も一つ一つがおいしく、さすが「京都吉兆」だなあと。 近江牛とトリュフ和え麺 写真:お店から

ちなみにこちら、冷凍ではなく「冷蔵」で届く商品です。現在は期間限定の「近江牛とトリュフ和え麺」が販売中のようですが、消費期限も配達された当日。ぜひスケジュール調整をしてでも挑んでいただきたいと思います。

購入方法:京都吉兆 公式サイト

教えてくれたのは

小林孝充さん

TVチャンピオンラーメン王選手権第8回・第10回優勝。歴代ラーメン王によるラーメン大王決定戦で優勝し初代ラーメン大王に。ラーメンの食べ歩きは全都道府県に及び、これまでに食べたラーメンの杯数は14,000杯を超える。ラーメンに限らず美味いもの好きで他のジャンルも積極的に食べ歩く。ラーメンWalker百麺人。TV・雑誌登場多数。

取材・文:川口有紀

※価格は税込

※「食べログモール」の商品は一時的に売り切れとなる可能性もありますので、その場合は時間を置いてから再度ご確認ください

