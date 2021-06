ジュード・ロウとナオミ・ハリスW主演『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』のダウンロード販売とデジタルレンタルが決定

ブラッド・ピット率いる製作会社プランBと米HBOが贈る新たな形のミステリードラマ『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』のダウンロード販売とデジタルレンタルが決定した。

『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』は、ロンドン郊外の孤島"オシー島"を舞台に、「夏」と「冬」3話ずつの2部構成で贈るミステリードラマ。島の伝統と文化を守るためには手段を選ばない謎めいた島民を相手に、それぞれが奇妙で恐ろしい体験をし、それぞれのトラウマと向き合うことになって精神的に追い詰められていく姿を描く。



本作のクリエイターは、観客参加型の「イマーシブ・シアター」の先駆者として人気のシアターカンパニー「パンチドランク」の創設者フェリックス・バレットが務める。そして、「夏」の主人公サムをジュード・ロウ(『ニュー・ポープ 悩める新教皇』、『シャーロック・ホームズ』シリーズ)が、「冬」の主人公ヘレンをナオミ・ハリス(『ムーンライト』)がそれぞれ演じる。

ほか、キャサリン・ウォーターストン(『ファンタスティック・ビースト』シリーズ)、エミリー・ワトソン(『ウィッチャー』)らがキャストに名を連ねる。

『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』(全6話・字幕)は9月1日(水)よりダウンロード販売・デジタルレンタル開始。(海外ドラマNAVI)



Photo:

『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』(c) 2021 Home Box Office, Inc. All rights reserved.HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.