¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÉî¤ëÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ä¶·ãÊÑ¤Î¥ê¥¢¥ë
µÞÀ®Ä¹¤Ç¤¢¤êµðÂç»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¤Ï¡©¡Ê¼Ì¿¿¡§freeangle¡¿PIXTA¡Ë
¥®¥é¥®¥é¤È½ë¤¯¡¢¹Âç¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÆ°Êª¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤È¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¼£°Â¤¬°¤¯¡¢ÉÏº¤¤äµ²²î¤Ë¤¢¤¨¤°¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤«¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö±ï¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸½¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡ØÄ¶²ÃÂ®·ÐºÑ¥¢¥Õ¥ê¥«: LEAPFROG¤ÇÊÑ¤ï¤ëÌ¤Íè¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÏ¿Þ¡Ù¡ÊÄØ ¿Ê Ãø¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Ï¡È¤Û¤ó¤Î°ìÉô¡É¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥±¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥í¥Ó¿·´´Àþ¡¿Àµ¼°¤Ë¤ÏNairobi SGR¡ÊStandard Gauge Railway¡Ë¡×¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¹âÂ®Å´Æ»¤¬¥¸¥×¥Á - ¥¢¥Ç¥£¥¹¥¢¥Ù¥Ð´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤¿É¸¹â2000m¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤¬¤½¤ì¤¾¤ì³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼óÅÔ¥Ê¥¤¥í¥Ó¤Î¥«¥ì¥óÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡ÖThe Hub Karen¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎµðÂç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£8ËüÖ¤ÎÉßÃÏ¤Î3Ëü5000Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö±ä¾²ÌÌÀÑ¤Ë¡¢100Å¹ÊÞ¤Û¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤â´éÉé¤±¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë½µËö¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤Ï¶áÂåÅª¤Ê·úÊª¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ó¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¿Í¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¼Ì¿¿¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¿Í¡Ë¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤Î¤«¡ª¡×¤È¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ïº£¡¢²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤è¤ê¡Ë
¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÈ¯Å¸
µìÍèÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10Ç¯Á°¤Î¥¤¥ó¥É¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤ÎÄØ»á¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡õ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊAAIC¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡£¥Ü¥¹¥È¥ó ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÌó15Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò·Ð¤ÆÆ±¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
Ãæ¹ñ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢ÃæÅì¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñ¤Ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤È»ö¶ÈÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢8Ç¯Á°¤«¤é¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤â³«»Ï¡£¤Þ¤¿¥ë¥ï¥ó¥À¤ÇÌó200ha¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÌó40¸ÄÊ¬¤Î¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥ÄÇÀ±à¤ò¶¦Æ±¤Ç·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ó¤ÊÄØ»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¤ËÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ê¡¼¥×¥Õ¥í¥Ã¥°¡Ê³¿Ä·¤Ó¡Ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊLeapfrog Innovation¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¸ÇÄêÅÅÏÃ¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤¬¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â´Þ¤á¡¢ËÜ½ñ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡Ö¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡×¡Öº½Çù¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡©
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê°Õ³°¤Ê¤Î¤¬µ¤¸õ¤À¡£ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡×¡ÖÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡×¡Öº½Çù¡×¤Ê¤É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£¤·¤«¤·¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï¡¢½»¤ß¤Å¤é¤¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ä¡¢±«¤¬¾¯¤Ê¤¤º½Çù¤À¤±¤Ë¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤äº½Çù¤ò¼è¤ê°Ï¤à¤è¤¦¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡×¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£³Î¤«¤Ë¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÛÁü¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç¤¤¤¤Î¤À¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅìÀ¾ÆîËÌ¤ÎÄ¹¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆîËÌ¤ÏÌó8000km¡¢ÅìÀ¾¤ÇÌó7400km¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Åìµþ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥¢¥È¥ë¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬7687km¤Ç¡¢Åìµþ¤«¤é¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥É¥Ð¥¤¤Þ¤Ç¤¬7935km¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆîËÌ¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤â¹Âç¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¤¦¤Á¡¢¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï3Ê¬¤Î1ÄøÅÙ¤Î¥¨¥ê¥¢¡£º½Çù¤¬¹¤¬¤ë¥Þ¥ê¤ä¥Ë¥¸¥§¡¼¥ë¡¢¥ê¥Ó¥¢¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢½»¤á¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤È¤Æ¤â¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£
¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌÉô¤Î¥Ê¥¤¥ëÀî²Ï¸ý¤¬¤¢¤ë¥¨¥¸¥×¥È¤äÃÏÃæ³¤±è´ßÃÏ°è¤È¡¢À¾Éô¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ä¥¬¡¼¥Ê¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤ä¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÎÂçÀ¾ÍÎ¤ËÌÌ¤·¤¿¥¨¥ê¥¢¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ï¡¢2²¯¿Í¤È¥¢¥Õ¥ê¥«ºÇÂç¤Î¿Í¸ý¤ò¸Ø¤ë¡£
ÅìÉô¤Î¥±¥Ë¥¢¡¢¥¦¥¬¥ó¥À¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êë¤é¤¹¡£ÆîÉô¤ÎÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥×¥¿¥¦¥ó¤Ï²¹ÂÓ¤Ç²÷Å¬¡£ÆüËÜ¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¶á¤¤µ¤¸õ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤À¡£
¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥ÄÇÀ±à¤Î¤¢¤ë¥ë¥ï¥ó¥À¤ØÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÄØ»á¤Ï¡¢¡ÖÀÖÆ»Ä¾²¼¤Ç¤¹¤·¡¢¤µ¤¾¤ä½ë¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤è¤¦¤À¡£
¥ë¥ï¥ó¥À¤Î¼óÅÔ¥¥¬¥ê¤ä¥±¥Ë¥¢¤Î¼óÅÔ¥Ê¥¤¥í¥Ó¤Ï¡¢É¸¹â¤¬1500¡Á1800m¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹âÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ä«¤Ïµ¤²¹15ÅÙ¡¢Ãë´Ö¤Ï28ÅÙ¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤Û¤Ü1Ç¯Ãæ¡¢Â³¤¤Þ¤¹¡£30ÅÙ¤Þ¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ì¤Ç¤¹¡£·î´Ö¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤Ï1Ç¯Ãæ20¡Á22ÅÙ¤Ç¤¹¡£±«µ¨¤È´¥µ¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÃÏ¤Ç¤¹¤«¤é¼¾ÅÙ¤â¤¿¤¤¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Æ¤â²÷Å¬¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¼¾ÅÙ¤â²¹ÅÙ¤â¹â¤¤ÅÔ»ÔÉô¤òÎ¥¤ì¡¢²Æ¤ÏÈò½ë¤Ë·Ú°æÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¥¥¬¥ê¤ä¥Ê¥¤¥í¥Ó¤Ï¡¢1Ç¯Ãæ¡Ö²Æ¤Î·Ú°æÂô¡×¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤Ë²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê38¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤äº½Çù¤Ï½ë¤¯¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ç¤â³¤±è¤¤¤Ï½ë¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ï½ë¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç»¨ÇÄ¤Ê²ò¼á¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
ÅÅµ¤¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅÅµ¤¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¬¤ÁÅª³°¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¥ë¥ï¥ó¥À¤Î¤è¤¦¤ËÇÀÂ¼Éô¤ÎÌó6³ä¤ÎÀ¤ÂÓ¤ËÅÅµ¤¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ì¤ÐÇÀÂ¼Éô¤ÎÌµÅÅ²½Î¨¤Ï6³ä°Ê¾å¡£ÅÅµ¤¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë²È¤Î¤Û¤¦¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¿Í¸ý¤Î8³ä¤ÏÇÀÂ¼¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹ñ¤âÂ¿¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¤ª¤è¤½È¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Î¿Í¤Ï¡¢ÅÅµ¤¤Î¤Ê¤¤²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£100Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢1919Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÅÅ²½Î¨¤¬50%¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤È°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÀ®¿Í¤ÏÁ´°÷¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ä¥±¡¼¥¿¥¤¤ò¤¹¤Ç¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÅµ¤¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥±¡¼¥¿¥¤¤Ï»È¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌÏÃ¤äWhatsApp¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¡¢¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥±¡¼¥¿¥¤¤Ï¤ªºâÉÛ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¸³è¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤¹¡£¡Ê51¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
ÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Î¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¾®·¿¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¼¤Î¥¥ª¥¹¥¯¡Ê¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë¤Î½¼ÅÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê1²óÌó20±ßÄøÅÙ¡Ë¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥±¥Ë¥¢¤ä¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÇÊüËÒ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥Þ¥µ¥¤Â²¤â¡¢À®¿Í¤Î¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Åì¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖM-KOPA¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢½¼ÅÅÃÓ¡¢LED¥é¥ó¥×¡¢½¼ÅÅÍÑ¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤´Ä¶²¼¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë·ç¤«¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢²Á³Ê¤ÏÁí³Û¤ÇÌó2Ëü3000±ß¤È¹â²Á¡£¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ï°ì³ç¤Ç¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ìó3000±ß¤ÎÆ¬¶â¤òÊ§¤¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¡ÊM-PESA¡Ë¤Ç1ÆüÌó50±ß¤ÎËèÆüÊ§¤¤¤ò¤·¡¢1Ç¯È¾¤Û¤É¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ª¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢M-PESA¤Ç¤Î¾¯³Û·èºÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÀøºß¼ûÍ×¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê53¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ï¡¢98%¶á¤¯¤¬¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥±¡¼¥¿¥¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Í¹ÊØ¤âÉáµÚ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½»½ê¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¿ô¡£¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥±¥Ë¥¢Á´ÂÎ¤Ç3³ä¼å¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉÉáµÚÎ¨¤Ï5%ÄøÅÙ¡ÊÇÀÂ¼Éô¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»È¤Ã¤¿¸å¤«¤éÊ§¤¨¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²ó¼ý¤Ïº¤Æñ¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥ÉÊý¼°¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤è¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ê¥Ú¥¤¥ÉÊý¼°¤¬Ãæ¿´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢M-PESA¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ª¶â¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥·¥Ó¥¢¤Ç¡¢ÄÌÏÃ¤Ï¤¢¤½¤³¤¬°Â¤¤¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¤¢¤½¤³¤¬°Â¤¤¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ë¤«¤¯°ÛÍÍ¤Ë¾Ü¤·¤¤¡£¥Ç¡¼¥¿¤¬½Å¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥ê¡¼Wi-Fi¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¤·¤«»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê54¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¿·ÉÊ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢3G¤Ç¤¢¤ì¤Ð4000±ß¤¯¤é¤¤¤«¤é¤Ç¡¢4G¤À¤ÈÌó1Ëü±ß¤«¤é¡£ÂçÈ¾¤ÏOPPO¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¤Ê¤ÉÃæ¹ñÀ½¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥·¥§¥¢¤Ï5%ÄøÅÙ¤À¤½¤¦¤À¡£
¤É¤ó¤Ê¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Ç¤â¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬Î©¤ÄÍýÍ³
ÆüËÜ¤Ç1000²¯±ß°Ê¾å¤ÎÇä¾å¹â¤¬¤¢¤ë²ñ¼Ò¤ÏÌó940¼Ò¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë400¼Ò°Ê¾å¤Î1000²¯±ß´ë¶È¤¬¤¢¤ë¡£
°Õ³°¤Ê¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤ë¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤·¤í13²¯¿Í¤Î¿Í¸ý¤òÊú¤¨¤ëÂçÎ¦¡£ÉÏ¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤ÇÂç¤¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
»ö¼Â¡¢¶áÇ¯¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤âÇä¤ì¤ëÃÏ°è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯´Ö1²¯Âæ°Ê¾å¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤è¤ê¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤·¤«¤â¥¹¥Þ¥ÛÉáµÚÎ¨¤Ï¥±¥Ë¥¢¤Ç6³ä¤Û¤É¡¢¥ë¥ï¥ó¥À¤Ç3³ä¤Û¤É¡£º£¸å2¡Á3Ç¯¤Ç¡¢¥¬¥é¥±¡¼¤¬¤Û¤Ü¥¹¥Þ¥Û¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÄØ»á¤Ï¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡¢SIM¥Ù¡¼¥¹¤Ç¥±¡¼¥¿¥¤ÉáµÚÎ¨¤Ï113%¡Ê2019Ç¯¡Ë¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥±¥Ë¥¢¤Ë¤â¥¬¥é¥±¡¼¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÎÎ¾»ý¤Á¤ä¡¢Ê£¿ô¥¥ã¥ê¥¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¡£¡ÖÄÌÏÃ¤ÏA¼Ò¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ÏB¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢°Â¤¤¤Û¤¦¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤·¤«¤â¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¤À¤«¤é´ðËÜÎÁ¶â¤¬¤Ê¤¯¡¢»È¤¦Ê¬¤À¤±¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥×¥ê¥Ú¥¤¥É¥±¡¼¥¿¥¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Þ¥Í¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿ÄÌÏÃÎÁ¤ò¿Í¤ËÁ÷¤ì¤ë¡¿·èºÑ¤Ç¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤¬¡¢Âç¤¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¤ä¥±¡¼¥¿¥¤¤Ï¡¢¡ÖÁ÷¶â¡¦·èºÑ¡×¤òÃ´¤¦À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥Þ¥µ¥¤Â²¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê56¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ï¤Û¤Ü¸ß³Ñ
Ãæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Î»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÀÄ´¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ë¡ÖÆâÀï¡×¡ÖÆñÌ±¡×¡Öµ²²î¡×¡Ö¥¹¥é¥à¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊµìÍèÅª¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¤¤Þ¤À¶¯¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇÀÂ¼¤òÃæ¿´¤ËÉÏ¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬ÅÔ»Ô²½¤Ï³Î¼Â¤Ë¿Ê¤ß¡¢Ãå¼Â¤Ê·ÐºÑÈ¯Å¸¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¼çÍ×¹ñ¤Î°ì¿ÍÅö¤¿¤ê¼Â¼ÁGDP¤È¿Í¸ýµ¬ÌÏ¡¢GDPµ¬ÌÏ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤È¡¢¤Û¤ÜÆ±µ¬ÌÏ¤Î¹ñ¡¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¡¢¥¿¥¤¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¡£¥±¥Ë¥¢¤ä¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¤ä¥¢¥ó¥´¥é¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¶á¤¤°ì¿ÍÅö¤¿¤êGDPµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê58¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
¤½¤ì¤Ð¤«¤ê¤«¡¢»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥±¥Ë¥¢¤ä¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ï¤Þ¤ÀÂè1¼¡»º¶È¤Î½¾»ö¼Ô¤¬54%¡¢60%¤À¤¬¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï5%ÄøÅÙ¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Âè3¼¡»º¶È¤Ï72%¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â¹â¤¤¿ô»ú¤À¡£
¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤âÈ¯Å¸¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¡¢Âè3¼¡»º¶È¤¬Ï«Æ¯¼Ô¥Ù¡¼¥¹¤Ç53%¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¤â¡¢49%¤Ç¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¤ÏÀ½Â¤¶ÈÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ê58¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
ËÜ½ñ¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤¢¤ë´Ä¶¤ÎÃæ¤ÇºÇÎÉ¤Î·ë²Ì¤òÆÀ¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¡¢¤µ¤é¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤â¤¦¡×¤È¹Í¤¨¡¢¹©É×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ç¤ÏµÞÀ®Ä¹´ü¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤Î¸½¾õ¡¢µðÂç»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤É¤¬¹îÌÀ¤Ë²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤Ä¤¤°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¡È¥ê¥¢¥ë¡É¤¬¤³¤Á¤é¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£