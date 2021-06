イギリスで生まれ育ったインフルエンサーのオリ・ロンドン。韓国出身の人気グループBTSのメンバー、ジミンになるために整形を続けているというオリに、様々な意見が集まっている。

BTSのジミンに近づくために、オリは8年間で18回以上、15万ドル(約1,650万円)以上かけて整形手術をしているそう。この道のりをテレビで何度か取り上げられてから、インフルエンサーとして知名度を上げ、現在Instagramのフォロワーは31万人以上(2021年6月29日時点)。

2020年1月には、ラスベガスでジミンの等身大パネルとの結婚を発表したことでも話題になっていた。

そして6月18日(現地時間)には、自身を「ノンバイナリー(特定の性別には分類されないこと)の韓国人」であるとTwitterで発表。

「自分が何者なのかずっと悩んできた」と話すオリは、自身の韓国名を「ジミン」だと話し、カミングアウトまでの経緯をSNS上で投稿。

