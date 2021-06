『BULL／ブル 法廷を操る男』シーズン5、日本初放送が決定！

有名な心理学者フィル・マッグロウ博士をモデルに、訴訟社会アメリカに実在する異色のプロ"訴訟コンサルタント"の活躍を描く全米大ヒット新感覚法廷ドラマ『BULL/ブル 法廷を操る男』。本国で5月末に最終話が放送されたばかりのシーズン5が日本初放送となる。

『BULL/ブル 法廷を操る男』は、3つの博士号を持つ心理学者ドクター・ブルが創始した"TAC(タック)"のメンバーが人間心理やテクノロジーを駆使した独自の"裁判科学"で戦略を立て、裁判をコントロールし勝訴へ導いていく異色の法廷ドラマ。すでにシーズン6への更新が決定している。

ドクター・ブルのモデルであるマッグロウ博士自身も製作総指揮を務め、企業訴訟、殺人事件などさまざまな案件をドラマに取り入れている。意外な切り口で勝訴していく痛快なストーリーを1話完結で楽しめるのが最大の魅力だ。

シーズン5では、ベニーがTACに復帰して安心したのもつかの間、新型コロナウイルス(COVID-19)感染拡大の影響でオフィスは一時閉鎖。裁判のやり方が様変わりしたり、経済的に追い込まれたりと、ブルは大きな打撃を受ける。さらにあるメンバーが転職を考えるなど、TACに大きな変化も......?

主人公のブルはマイケル・ウェザリー(『VINYL‐ヴァイナル‐ Sex,Drugs,Rock'n'Roll&NY』)らTACのメンバーが続投する。





『BULL/ブル 法廷を操る男』シーズン5 放送情報

WOWOWプライムにて8月28日(土)から日本初放送スタート(全16話)[第1話無料放送]毎週土曜日 23:00[二][字]毎週火曜日 20:00(字幕版)

