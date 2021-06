アメリカ在住のある三つ子姉妹は同じタイミングで妊娠が発覚し、出産予定日は数か月しか変わらないという。お揃いのマタニティ服で妊娠期間を楽しんでおり、『CBS Los Angeles』のインタビューに「出産後もお揃いのベビー服を着せるのが楽しみ」と語った。

【この記事の他の写真を見る】

同じタイミングで妊娠が発覚したのは、米カリフォルニア州オレンジ郡在住で三つ子のジーナ・トランさん(Gina Tran)、ニーナ・トランさん(Nina Tran)、ヴィクトリア・トランさん(Victoria Tran)。3人は1985年8月15日に、それぞれ4分差で生まれたという。

最初に妊娠が分かったのは三女のヴィクトリアさんで、すぐに今度は次女のニーナさんの妊娠が判明した。

ヴィクトリアさんは「私の後にニーナの妊娠が分かってからは、ニーナと2人で毎日ジーナが妊娠するようにと願っていたんです」と明かす。長女であるジーナさんはすでに2人の子どもがおり、当初は「無理よ」と話していたそうだが、最終的には妊娠したという嬉しいニュースを妹2人に伝えることができた。

三つ子のお腹の中の赤ちゃんは、ジーナさんが女の子で名前はレイトン・グレースちゃん(Leighton Grace)、ニーナさんは男の子でヘンドリックス・ポール君(Hendrix Paul)、そしてヴィクトリアさんは男の子でザイデン・セス君(Zaden Seth)と性別や名前もすでに明かされており、それぞれお腹の中ですくすくと育っている。

3人は同じ病院「MemorialCare Saddleback Medical Center」で出産する予定で、ヴィクトリアさんから順に7月、8月、11月にそれぞれ予定日を迎えるという。

担当医のダニエル・スターンフェルドさん(Daniel Sternfeld)は「3人が同じ日に妊婦検診を予約したのを見た時、素晴らしいストーリーになりそうな予感がしましたね。これは世界中で大変な時期を過ごしている妊婦たちを元気付ける話になりますよ」と珍しい三つ子の同時妊娠に驚いている。

この報道に、ネット上では「双子の私たちは同じ日に出産したの」「三姉妹の私たちは何も計画せずに1週間違いで出産した」「私の双子の娘たちはそれぞれ3人の子どもがいるけど、狙ったわけではなく3回とも同じタイミングで妊娠したんです」といった経験が多数あがっており、双子や姉妹の同時妊娠という奇跡的な出来事が意外にも世界には多く存在していることがうかがわれた。

現在3人は実家で生活しているそうで、「3人の赤ちゃんにお揃いのベビー服を着せるまでは実家を出る予定はありませんよ」と明かしている。画像は『Mirror 2021年6月23日付「Triplet sisters fall pregnant at the same time with their babies due weeks apart」(Image: CBS / KCAL 9)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)