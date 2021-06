ATP(男子プロテニス協会)は28日、最新の世界ランキングを公表。錦織圭(日本/日清食品)は、変わらず53位をキープしている。

ATP(男子プロテニス協会)は28日、最新の世界ランキングを公表。錦織圭(日本/日清食品)は、変わらず53位をキープしている。

先週スペインで開催された「ATP250 マヨルカ」では、ワイルドカードで出場した第1シードのダニール・メドベージェフがグラスコート初優勝。3回戦ではキャスパー・ルード(ノルウェー)、準決勝ではパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)と世界ランキング上位勢を破ってシーズン2つ目のタイトルを獲得し、ランキングは2位のままだがポイントを加算した。準優勝のサム・クエリー(アメリカ)は、6つ上げて54位に。

同じく先週開催された「ATP250 イーストボーン」では、第2シードの22歳、アレックス・デミノー(オーストラリア)が優勝。1月の「ATP250 アンタルヤ」に続く今季2個目のタイトルを獲得し、これまでの自己最高だった18位から3上げてキャリアハイを更新した(15位)。準優勝のロレンツォ・ソネゴ(イタリア)は変わらず27位のまま。ベスト4進出のクォン・スンウ(韓国)は6つ上げて71位に。また、イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)は、準々決勝でクォンに敗れはしたものの、8上げて自己最高の79位に。前回覇者のテイラー・フリッツ(アメリカ)は膝を手術した関係で今大会には出場していないため、ポイントを失って順位も4つ落とすことに。

「イーストボーン」で1回戦敗退の西岡良仁(日本/ミキハウス)は、1つ順位を落として58位。ダニエル太郎(日本/エイブル)は1上げて103位。杉田祐一(日本/三菱電機)と内山靖崇(日本/積水化学工業)は、ともに変わらずそれぞれ110位と116位。添田豪(日本/GODAI)は3上げて174位とした。



今日から開幕となった「ウィンブルドン」(イギリス・ロンドン/6月28日〜7月11日/グラスコート)。1回戦で、錦織は世界ランキング67位のアレクセイ・ポプリン(オーストラリア)、西岡は第28シードのジョン・イズナー(アメリカ)、杉田は56位のリシャール・ガスケ(フランス)、ラッキールーザーとして出場の内山はワイルドカードの75位カルロス・アルカラス(スペイン)とそれぞれ対戦予定。



◇ ◇ ◇



【6月28日付最新ATPランキング】

順位(前週) 名前(国籍) ポイント



1. ← (1) ノバク・ジョコビッチ(セルビア) 12,113

2. ← (2) ダニール・メドベージェフ(ロシア) 10,280

3. ← (3) ラファエル・ナダル(スペイン) 8,630

4. ← (4) ステファノス・チチパス(ギリシャ) 7,980

5. ← (5) ドミニク・ティーム(オーストリア) 7,425

6. ← (6) アレクサンダー・ズベレフ(ドイツ) 7,305

7. ← (7) アンドレイ・ルブレフ(ロシア) 6,120

8. ← (8) ロジャー・フェデラー(スイス) 4,815

9. ← (9) マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) 4,468

10. ← (10) ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) 3,125

11. ← (11) ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) 3,060

12. ← (12) デニス・シャポバロフ(カナダ) 2,915

13. ← (13) パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) 2,905

14. ← (14) キャスパー・ルード(ノルウェー) 2,690

15. ↑ (18) アレックス・デミノー(オーストラリア) 2,690

16. ↓ (15) ダビド・ゴファン(ベルギー) 2,680

17. ↓ (16) ガエル・モンフィス(フランス) 2,568

18. ↓ (17) フベルト・フルカチュ(ポーランド) 2,533

19. ← (19) フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) 2,468

20. ← (20) クリスチャン・ガリン(チリ) 2,440



------------------------



27. ← (27) ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) 2,038



40. ↓ (36) テイラー・フリッツ(アメリカ) 1,590



53. ← (53) 錦織圭(日本/日清食品) 1,183



54. ↑ (60) サム・クエリー(アメリカ) 1,183



58. ↓ (57) 西岡良仁(日本/ミキハウス) 1,142



71. ↑ (77) クォン・スンウ(韓国) 986



79. ↑ (87) イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) 900



103. ↑ (104) ダニエル太郎(日本/エイブル) 751



110. ← (110) 杉田祐一(日本/三菱電機) 730



116. ← (116) 内山靖崇(日本/積水化学工業) 697



174. ↑ (177) 添田豪(日本/GODAI) 413



※写真は2019年「ウィンブルドン」での錦織圭

