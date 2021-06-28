16Ç¯¤Ç·ãÊÑ¡ª¿·µìŽ¢¥É¥é¥´¥óºùŽ£¤Ç¸«¤ëÆüËÜ¤ÎÊÑ²½
¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤·¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡£2005Ç¯ÈÇ¡Ê±¦¡Ë¤È2021Ç¯ÈÇ¡Êº¸¡Ë¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡É»þÂå¤ÎÊÑ²½¡É¤È¤Ï¡©¡Ê²èÁü¡§TBS¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤è¤ê¡Ë
2021Ç¯½Õ¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖºÇ¹â»ëÄ°Î¨¡×ºîÉÊ¤Ë¡ª
ÎÞ¡¦ÎÞ¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤Ë²Ã¤¨¡¢2005Ç¯ÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤ÎÀ¸ÅÌÌòÁ´°÷¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿2021Ç¯ÈÇ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡£2021Ç¯½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â»ëÄ°Î¨ºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2005Ç¯ÈÇÅö»þ¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤À¤Ã¤¿»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡¢¿·³À·ë°á¤µ¤ó¡¢¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤µ¤ó¡¢ÃæÈøÌÀ·Ä¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡£
¤³¤Î¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤½¤í¤¤Æ§¤ß¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ä¤±¡¢2005Ç¯¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÄ¶Àä¡¢Àè¸«¤ÎÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢2005Ç¯ÈÇ¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¸«Ä¾¤·¤¿¡Ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢2005Ç¯ÈÇ¡Ê°Ê²¼¥·¡¼¥º¥ó1¡Ë¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢2021Ç¯ÈÇ¡Ê°Ê²¼¥·¡¼¥º¥ó2¡Ë¤È¤Î¡¢Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ã¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î16Ç¯¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤ó¤Î¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ëº³Ëö¤Ê°ã¤¤¤Þ¤Ç¡¢14¸Ä¤Î¡Ö¤³¤³¤¬°ã¤Ã¤¿2021ver¡×¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´Î±°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤³¤³¤¬2021¡¡Ö¥Ð¥«¤È¥Ö¥¹¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¡×¤Ø¤ÎÈ¿±þ
°¤Éô´²¤µ¤ó±é¤¸¤ëÊÛ¸î»Î¡¦ºùÌÚ·úÆó¤Î·è¤áÂæ»ì¡Ö¥Ð¥«¤È¥Ö¥¹¤ÏÅìÂç¤Ë¹Ô¤±¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤â2¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÈ¿±þ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¤·¤é¤Ã¤È¤·¤¿È¿±þ¡£2021Ç¯¤Î¹â¹»3Ç¯À¸¤Ï¡¢2010Ç¯¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤æ¤È¤ê¶µ°é¡×¤ò¼õ¤±¤¿ºÇ¸å¤ÎÀ¤Âå¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢1ÏÃÌÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤¬2021¢¡ÖLGBT¤Ø¤ÎÍý²ò¡×
2021Ç¯ÈÇ¤Î½é²ó¤ÇÍý»öÄ¹¤òÎ¢ÀÚ¤ë¹»Ä¹¡Ê±é¡§»³ºê¶äÇ·¾ç¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¥²¥¤¤ÎÃËÀ¤È¤Î±ç½õ¸òºÝ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤æ¤¹¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍý»öÄ¹¡Ê±é¡§¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡Ë¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤É¤LGBT¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡£Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¤è¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊüÁ÷¸å¡¢¡Ö¤³¤Î¹»Ä¹¤Î¥²¥¤¤ÎÉÁ¤Êý¤Ï¡¢²è°ìÅª¤ÇÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
²è°ìÅª¤À¤Ã¤¿¶µ»Õ¿Ø¤ÎÉÁ¤«¤ìÊý¤Ï¡Ä
¤³¤³¤¬2021£¡ÖÀèÀ¸¤À¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡×
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë°æÌîÀèÀ¸°Ê³°¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤ë¤À¤±¤Î¶µ»Õ¿Ø¤È¤·¤Æ²è°ìÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÍý»öÄ¹¤ä¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤òÉáÄÌ³Øµé¤Ç¼õ¤±»ý¤È¤¦¤È¤¹¤ë¶µ»Õ¡Ê±é¡§»³ÅÄ¥¥Ì¥ò¤µ¤ó¡Ë¤Ê¤É¡¢À¸ÅÌÁÛ¤¤¤Î¶µ°é¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Ê¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥»¥¯¥Ï¥é¤Þ¤¬¤¤¤ÎÀèÀ¸¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
½øÈ×¤ÇºùÌÚÀèÀ¸¤ÈÂÐÎ©¤¹¤ëÍý»öÄ¹¤¬Áª¤ó¤À»î¸³ÌäÂê¤¬¡¢¿¼¤¤¿Í´ÖÀ¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢Á°È¾Àï¤Î¤¸¡¼¤ó¤È¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÈ¾¤Î¤¸¡¼¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤ËÊ¨¤¯ÀèÀ¸¤¿¤Á¡£ÀèÀ¸¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤è¤Í¡£
¤³¤³¤¬2021¤¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÀÉúÀþ¡×
¤È¤³¤í¤Ç¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖÈ¾ÂôÄ¾¼ù¡×¥Á¡¼¥à¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡ÈÈ¾Âô¤ß¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤¬½é²ó¤«¤éÉ¾È½¤Ç¤·¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤â¡¢µÚÀî¸÷Çî¤µ¤ó¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¤µ¤ó¡¢»³ºê¶äÇ·¾ç¤µ¤ó¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶ä¹ÔÌ¾¤¬¡ÖÇò¿å¶ä¹Ô¡×¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾®¥Í¥¿¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÈ¾Âô´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤¹¤Ã¤«¤êñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«¤¿Êý¤Ï¤´Â¸¤¸¡¢9ÏÃ¤ÎÂç¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤¿»þ¤«¤é¤ÎÄ¹¤¤Ä¹¤¤ÉúÀþ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤¬2021¥¡ÖÍý»öÄ¹¤Î²áµî¡×
¤µ¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ò¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤ï¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤Ã¤È¤Ã¤È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¿·³À·ë°á¤µ¤ó±é¤¸¤ë¹áºä¤è¤·¤Î¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¡¢½÷Ë½ÁöÂ²Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤Î2¿Í¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íý»öÄ¹¤Ï¡¢Éã¿Æ¤ËÊÙ¶¯¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¿Ê³Ø¹»²½¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ë½ÁöÂ²¢ªÍý»öÄ¹Ï©Àþ¤â¤¢¤ê¤¨¤½¤¦¤È¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ÊºÇ½ª²ó¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥¡¼¤È¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÊúÍÊ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¿Ì¤¨¤¿¤Î¤Ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¤Í¡¢¾Ð¡Ë
¡ÖÍý1¤òÁÀ¤¨¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©
¤³¤³¤¬2021¦¡ÖÍý1¢ªÍý2&Ê¸3¡¦Ê¸2¡×
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡ÖÍý1¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¹ç³Ê¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÁ´°÷¤ËÍý²Ê°ìÎà¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤¿ºùÌÚÀèÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏÏ©ÀþÊÑ¹¹¡£Íý·Ï¤Ç¤ÏÍý2¡¢Ê¸·Ï¤Ç¤ÏÊ¸3¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿À¥¸Í¡Ê±é¡§¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¡Ë¤Ë¤ÏÂÀÚ¤êÅÀ¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊ¸2¤Ç¤Î¼õ¸³¤ò´«¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÍý1¤¬¼õ¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¸å¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¾Ü¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í»¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤ÇÍý1»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î¿åÌî¡Ê±é¡§Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¡Ë¤¬ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤É¤³¤«¤ÇÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤¬2021§¡Ö¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤È¥¿¥¤¥×ÊÌÊÙ¶¯Ë¡¡×
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤ÏµÍ¤á¹þ¤ß¤È´ðÁÃ¤ÎÈ¿Éü¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÙ¶¯Ë¡¤Ç¤¹¤¬¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥Ä¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤ÏºÇ½é¤«¤éYouTube¤äTwitter¤Ç¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌÆ±»Î¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Ë¼ø¶È¤·¤ÆÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤ò¤Ï¤«¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÊÙ¶¯Ë¡¤Î¶¯²½¤Ï¡¢ºòº£¤Î»î¸³¤Î·¹¸þ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ç½É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ¼«¼çÀ¤òÍÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢³È»¶·¿¤ÈÊÝÁ´·¿¤Ê¤É¸Ä¿Í¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÙ¶¯Ë¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢²è°ìÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÙ¶¯ÊýË¡¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ²±¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤¬2021¨¡ÖÆÍÁ³¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¡×
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø½¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¡×¤Î³èÍÑ¡£
½é¤á¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤¨¡©¡¡¤³¤³¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤³¤¬2021©¡Ö¿Æ¤¬¥â¥é¥Ï¥é¡õÆÇ¿Æ¡×
¥·¡¼¥º¥ó1¤ËÈæ¤Ù¡¢¿Æ¤È»Ò¤Î´Ø·¸À¤¬Ç»Ì©¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
7¿Í¤ÎÅìÂçÀì²Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤¦¤Á¡¢2¿Í¡Ê±é¡§Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤µ¤ó¡¢»ÖÅÄºÌÎÉ¤µ¤ó¡Ë¤Î¿Æ¤¬¥â¥é¥Ï¥é·Ï¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢2¿Í¡Ê±é¡§²ÃÆ£À¶»ËÏº¤µ¤ó¡¢Îë¼¯±û»Î¤µ¤ó¡Ë¤Î¿Æ¤¬·»ÄïÆ±»Î¤òÈæ¤Ù¤Æ»Ò¤É¤â¤Î²ê¤ò¤Ä¤àÆÇ¿Æ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥·¡¼¥º¥ó1¤Ç¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤êÊÖ¤·¡¢ÂÐÏÃ¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ºùÌÚÀèÀ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Î½½¤«¾ò¡×¤òÇÛÉÛ¡£¤è¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¡Ö¿Æ¤ÎÌò³ä¡×¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÊÑ²½¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤
¤³¤³¤¬2021ª¡Ö¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÉþ¤âÃÏÌ£¡×
¤È¤Ë¤«¤¯À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤¬¥ÉÇÉ¼ê¤À¤Ã¤¿2005Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¡£¤È¤¯¤Ë¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤È¡¢¼Ó±É»Ò¤µ¤ó¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Í¥¤¥ë¤Ï¡¢º£¸«¤ë¤È½ÂÃ«109¤¬Á´À¹¤À¤Ã¤¿¤¢¤Î»þÂå¤ò´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤Î¥¦¥ë¥Õ¥Ø¥¢¤ä¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥Ø¥¢¤â¸ÄÀÅª¡£
À¸ÅÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿°æÌîÀèÀ¸¡£Æ¬¤¬¤«¤¿¤¤¡¢¤É¥³¥ó¥µ¥Ð¤ÎÌòÊÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÉþÁõ¤ÏÏª½ÐÅÙ¹â¤á¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡À¸ÅÌÌò¤Î½÷»Ò¤â¡¢Ä¹ß·¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¥Ô¥¿T¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¤ä¤ê¾ì¤Ëº¤¤ëÉþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Û¤Ü¹õÈ±¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÌÏ»î¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âËÜÈÖ¤Î»î¸³¤Ç¤âÀ©Éþ¼õ¸³¤Ç¤¹¡£½÷»Ò¤¿¤Á¤ÎÏª½Ð¤Ï³§Ìµ¡£
16Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÈþÍÆ¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤³¤í¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤¬2021«¡Ö»£±Æ¤¬Ä¶Ä¾Á°¡×
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Î»£±ÆÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤Á¤ç¤¯¤Á¤ç¤¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¿¥¤¥È¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Î¤»¤¤¤«¡¢¤ª¤«¤²¤«¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¤Î»£±Æ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¿ï½ê¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¾Á°»£±Æ¤ÎºÝ¤¿¤ëÀ®²Ì¤¬¡¢SNS¤ÇÇ®Ë¾¤µ¤ì¤¿2005Ç¯¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆ½¸·ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡Ö»³P¤È¥¬¥Ã¥¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤«¡©¡×¤Îµ»ö¤¬ÍðÎ©¤·¡¢¤³¤ì¤¬·ë²Ì¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤Ø¤Î¶¯¤¤Æ³Àþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤·¤ÆSNS¤Ç¤ï¤¤¤ï¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤«¡¢Ï¿²è¤äÇÛ¿®¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ß¤ë¤«¡£»ëÄ°¼Ô¤â¥É¥é¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤¹¤ë»þÂå¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë»Å³Ý¤±¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤¬2021¬¡Ö¼çÂê²Î¡¦ÁÞÆþ²Î¤¬¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¼çÂê²Î¤Ï¡Örealize¡×(melody.)¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÁÞÆþ²Î¤ÏÀ¸ÅÌÌò¤À¤Ã¤¿»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤Î¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢»³²¼¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ëÀ¸ÅÌÌò¤ò¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡¢King&Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥¥ó¥×¥ê¤Î¤É¤Î¶Ê¤¬¼çÂê²Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£·ë²Ì¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¼çÂê²Î¤âÁÞÆþ²Î¤â¤Ê¤·¡¢¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¸åÌ£¤Î¤è¤µ¡×¤âº£¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡©
¤³¤³¤¬2021¡Ö¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡¦¥¼¥í¤Ç´«Á±Ä¨°¡×
À¸ÅÌ¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó1¤Ï5¿Í¼õ¸³¤·¤Æ3¾¡2ÇÔ¡£¤¤¤ä¡¢3¾¡3ÇÔ¤Ç¼É½Äó½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿ºùÌÚÀèÀ¸¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤Í´¶¡×¤¬Éº¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢Á´°÷¹ç³Ê¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Íî¤Á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÁÖ¤ä¤«¤Ç¡¢¸åÌ£¤¹¤Ã¤¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Çã¼ý·à¤Î´«Á±Ä¨°´¶¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë·ëËö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤È¸åÌ£¤Î¤è¤µ¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥é¥¹¥È¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤³¤¬2021®¡ÖÂ³ÊÔ¡¢ºî¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ê¡×
½ª¤ï¤êÊý¤¬¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢Â³ÊÔºî¤ëµ¤Ëþ¡¹¤À¤Ê¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿Ç¯¸å¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¢º£²ó¤ÎÀ¸ÅÌÌò¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¼Ô¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ë²¿Ç¯¤«¸å¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥¹¥«¥Ã¤ÈÁÖ¤ä¤«¡£¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×ºÇ½ª²ó¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤Î¸½¾ì¤«¤é¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡£