人気の食パンが純喫茶スタイルに！ 「パンとエスプレッソと」の姉妹店がオープン

表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の姉妹店として、大阪・土佐堀に「旬゛喫茶トサボリパーラー」がオープン。人気の食パン「ムー」を、ピザトーストやフルーツサンドなどの純喫茶スタイルで味わえる!

「モーニングセット(ジャムトースト)」750円

大阪・土佐堀の「フツウニフルウツ土佐堀パーラー」が「旬゛喫茶(ジュンキッサ)トサボリパーラー」として6月13日にリニューアルオープンした。

「まるごとムートースト」950円

表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」の姉妹店である同店の目玉は、「パンとエスプレッソと」で大人気の食パン「ムー」を一斤まるごと使用し、ナポリタンやグラタンなど純喫茶でおなじみの料理を合わせた「まるごとムートースト」。

「モーニングセット(ピザトースト)」850円

「モーニングセット」にはジャムトースト、ピザトースト、シナモントーストの3種類を用意しており、どこか懐かしい気分を味わえる。

「プリンアラモード」1,200円

そのほか、フルーツサンドやワッフル、「フツウニフルウツ土佐堀パーラー」で人気だったプリンパフェやプリンアラモードも引き続き提供しており、スイーツメニューも充実のラインアップ。

「フルーツサンド」1,200円

純喫茶スタイルで味わうリッチな食パンは、モーニングにランチ、カフェタイムにと幅広い用途で楽しめそう。

また、姉妹店である「パンとエスプレッソと自由形」のパンは食べログモールでも販売中。

※価格はすべて税込

<店舗情報>

◆旬゛喫茶 トサボリパーラー

住所 : 大阪府大阪市西区土佐堀1-1-30

TEL : 06-6940-7740



