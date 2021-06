『マインクラフト』はリリースから10年以上がたったが、今なお精力的なアップデートが続いている。そんな『マインクラフト』で、わずか3時間25分しかダウンロードできなかったという幻のバージョンが発見され大きな話題となっている。

2010年9月18日に公開された非常に珍しいバージョンa1.1.1を発見したのは、Luna氏。海外メディアKotakuが報じている。

『マインクラフト』wikiによると、バージョンa1.1.1は今でも利用できる「スニーク」(デフォルトでShiftキー)が追加されたほか、新しい絵画や釣りざおが実装された。一方、ガンマス値とコントラスト値のバグにより、画面が灰色一色になってしまう問題を抱えていた。

致命的なバグだったため、わずか3時間ほどでa1.1.2に更新された。そのため、a1.1.1は非常に珍しいバージョンとなった。

多くのプレーヤーにとってはあまり重要ではないこのファイルだが、『マインクラフト』のあらゆるバージョンを保存する集団「オムニアーカイブ」にとっては重要だった。何年にもわたって探索し続けていた彼らが最終的に見つけたのが、Luna氏の2010年9月18日のツイート「oooooohhhhhhh MineCraft update!」だった。

コミュニティのメンバーA. M. Avery氏がLuna氏に接触し、ファイルの探索を依頼。それを受けて古いラップトップを探したLuna氏が、a1.1.1のファイルを発見した。

So I posted in the Omniarchive server, and it would be an understatement to say that a few people noticed.