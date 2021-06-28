今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10、ソニーの新製品がAirPodsを追う 2021/6/28
「BCNランキング」2021年6月14日から20日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro
MWP22J/A（アップル）
2位 AirPods with Charging Case
MV7N2J/A（アップル）
3位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM4(B)（ソニー）
4位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ブラック
LBT-TWS10BK（エレコム）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM4(S)（ソニー）
6位 QuietComfort Earbuds Triple Black
（BOSE）
7位 完全ワイヤレスBluetoothヘッドホン ホワイト
LBT-TWS10WH（エレコム）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM3(B)（ソニー）
9位 Soundcore Liberty Air 2 Pro Black
A3951N11（Anker）
10位 ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-SQ1TW BK（オーディオテクニカ）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。