¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡ÙÅìÂçÀì²Ê¤Î¡È¹ç³ÊÈ¯É½¡É¤Ë´¿´î¤ÈÎÞ¤ÎÈ¿¶Á¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡¢¿·¥«¥Ã¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡°¤Éô´²¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË21»þ¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤¬27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÅìÂçÀì²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¹çÈÝ¤Î·ë²Ì¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï´¿´î¤ÈÎÞ¤ÎÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·µ¬¥«¥Ã¥È¡§ÅìÂçÀì²Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¹ç³ÊÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¡¡Â´¶È¼°¤ÇÎÞ¤òÎ®¤¹»Ñ¤â
¡¡2¼¡»î¸³¤ò¹µ¤¨¤¿À¥¸Í¡Ê¹â¶¶³¤¿Í¡Ë¤Ï¡¢ÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËºùÌÚ¡Ê°¤Éô¡Ë¤ÎÃé¹ðÄÌ¤ê¤ËÊ¸²Ê3Îà¤«¤éÊ¸²Ê2Îà¤Ø¤Î²ÊÎàÊÑ¹¹¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ºùÌÚ¤«¤éÊ¸Å¾¤ò´«¤á¤é¤ì°ì»þ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤¿Æ£°æ¡ÊÎë¼¯±û»Î¡Ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹©³ØÉô¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤òÄÉ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Åö½é»ÖË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Íý²Ê1Îà¤Ç½Ð´ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÅìÂçÆþ»î¡£ÅìÂçÀì²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¶ÛÄ¥¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é»î¸³¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ£°æ¤ÏµÙ·Æ»þ´ÖÃæ¤Ë·òÂÀ¡ÊºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡Ë¤¬¤Û¤«¤Î¼õ¸³À¸¤«¤é¥¤¥¸¥á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¸½¾ì¤òÌÜ·â¡£ºùÌÚ¤Î¡È¥Æ¥¹¥ÈËÜÈÖ¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤í¡É¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Æ¬¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿Æ£°æ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í§Ã£¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê»ß¤á¤ËÆþ¤ë¤È±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÇÈÍð¤ÎÆþ»î¤ò½ª¤¨¡¢·Þ¤¨¤¿¹ç³ÊÈ¯É½¤ÎÆü¡£ÅìÂçÀì²Ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷¤Ç¹ç³ÊÈ¯É½¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡£Ê¸²Ê3Îà¤Ë½Ð´ê¤·¤¿¾®¿ù¡Ê»ÖÅÄºÌÎÉ¡Ë¤Ï¹ç³Ê¡£¤·¤«¤·Æ±¤¸Ê¸²Ê3Îà¤Ë½Ð´ê¤·¤¿ÁáÀ¥¡ÊÆîº»ÎÉ¡Ë¤ÏÉÔ¹ç³Ê¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£Íý²Ê2Îà¤ò¼õ¤±¤¿·òÂÀ¤ÈÅ·Ìî¡Ê²ÃÆ£À¶»ËÏº¡Ë¡¢Éö¡ÊÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ë¤Ï¸«»ö¹ç³Ê¡£¤·¤«¤·»î¸³Ãæ¤Ë±¦¼ê¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Æ£°æ¤Ï¡¢Íý²Ê1Îà¤òÉÔ¹ç³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÄ¾Á°¤Ç²ÊÎàÊÑ¹¹¤·¤¿À¥¸Í¤Ï¡¢Ê¸²Ê2Îà¤Ë¸«»ö¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¡¢1¿Í¤º¤Ä¹çÈÝ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤è¤ê¶ÛÄ¥¡×¡Ö¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÍè¤Æ¥É¥¥É¥¥ä¥Ð¤¤¡×¡Ö¹çÈÝÈ¯É½¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀÎ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æµã¤±¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ºÇ½ª²ó¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÁáÀ¥¤¬¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÍøÍÑ¤ÇÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£°ìÊý¤ÎÆ£°æ¤ÏÍèÇ¯¡¢²þ¤á¤ÆÅìÂç¤ò¼õ¸³¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡ÖÆ£°æ·¯¡ÁÍèÇ¯¤ÏÀäÂÐÂç¾æÉ×¤À¤è¡ª¡×¡ÖÂ³ÊÔ¤ÇÆ£°æ¤¯¤ó¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£