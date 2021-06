卑劣な手口で犯行に及ぶ性犯罪者はいるが、海外では、治療に訪れた患者らに性的暴行を加えた歯科医がいる。

アメリカ・カリフォルニア州で、50歳の歯科医の男が2013年から2018年の間に9人の女性患者に対し、病院内で性的暴行を加えたと海外ニュースサイト『Los Angeles Times』と『Daily Mail Online』などが6月15日までに報じた。

報道によると、男は歯科クリニックを開業し、歯科医として働いていたという。男は2013年から2018年の約6年間で、治療に訪れた当時27歳から同73歳までの少なくとも9人の女性に対し、性的暴行を加えたという。

9人のうちの1人、女性Aが受けた被害が明らかになっている。Aは2017年10月に歯の治療に訪れたそうだ。Aの年齢は明かされていない。Aは治療のため局部麻酔を受けたが、その際に男はAの胸を触るなどの行為をしたという。Aは「やめて」と叫び、歯科助手に性的暴行を受けたと訴えた。歯科助手は「(男が)性的暴行をはたらいたことは分かっているが、私たちには何もできない」と答えたという。歯科助手の性別は明かされてない。また麻酔の強さや事件当時のAの意識がどの程度だったかも不明である。

その後2018年8月、Aは歯のセラミックに問題を抱え、別の歯科クリニックを訪れた。治療の見積もりを取ると男の元に行き、「無料で治療をしろ。そうでなければあなたを性的暴行で訴える」と脅したそうだ。この治療ではAは前歯4本を抜く必要があった。

男はAの要求を受け入れ、歯を治療したが、歯を抜いている間にAの下半身を無理やり触ったそうだ。その際、Aは局部麻酔を受けていた。Aは抵抗してなんとかその場から逃げ出したが、男は治療室から逃げ出すまでAの体を強く押さえつけたという。なお、この時Aが受けた麻酔の強さも不明である。

『Los Angeles Times』によると、歯科助手の一人が2018年12月、犯行をやめさせようと男が患者に性的暴行をしている様子を動画で撮影したという。この動画の被害者がAであるかは明かされていない。動画で男の犯行が明らかになり、少なくとも9人の被害者がいることが発覚。警察の捜査により、男は逮捕された。そのほかの女性が受けた被害の詳細は明かされていない。

警察は事件について「被害者は移民や低所得者で、通常、警察に通報することを恐れる傾向にある。この傾向は問題視されるべきだ」という声明を発表している。なお、Aは無料で治療をするよう男を脅したが、Aが罪に問われたという情報はない。

このニュースが世界に広がるとネット上では「患者に性的暴行を加えるなんて最低すぎる。気持ち悪い」「訴えると言われているのになぜまた性的暴行をはたらいたのか。脅しを受けて女性の弱みを握り、訴えられることはないとでも思ったのか」「男を脅して治療を受けているし、女性に非がないわけではないと思う」「女性は叫んで助けを求めたみたいだけど、麻酔をされていたのに叫ぶことができたのか。口に麻酔をされていたのだろうし、まともに話せないとも思えるが…」「こんなに多くの被害者がいたらいつかは犯行がバレると分かっていたはず。それでも罪を重ねるなんて男は病気としか思えない」「動画を撮影した歯科助手もいたけど、助けられないと言った歯科助手はひどい。男に脅されていたのか。いずれにせよ歯科助手も最低」「被害者の年齢層が幅広い。男は無差別に性的暴行を加えていた可能性もある。異常」などの声が挙がっていた。

多くの被害者を出した男の犯行は決して許されるべきではない。男には重い罰が下されることになるだろう。記事内の引用について

