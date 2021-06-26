ÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¡×¤ò¤Ç¤Ã¤«¤¯ºÆ¸½¡ª ¿æÈÓ´ï¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤¬´ÊÃ±¤Õ¤ó¤ï¤êÈþÌ£¤·¤¤
ÏÃÂê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¡×¤ò¤Ç¤Ã¤«¤¯ºÆ¸½¡ª¹«¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¡×¤Ï¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥ÞÈ¯¾Í¤Î¥É¥ë¥Á¥§¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ï¹¤¬¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤â¡¢ÆÈ¼«¿§¤ò½Ð¤·¤¿¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ç¿´¤ª¤¤Ê¤¯¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢Âç¤¤¯ºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¿æÈÓ´ï¤ÇÂç¤¤Ê¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥ÍÆþ¤ê¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¶´¤ó¤Ç¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¾þ¤ê¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¿À¡¹¤·¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤ÎºàÎÁ¡Ê5¹ç¿æ¤¿æÈÓ´ïÍÑ¡Ë¡ã¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¡ä
¶¯ÎÏÊ´¡§210g
ÇöÎÏÊ´¡§40g
º½Åü¡§Âç¤µ¤¸3
±ö¡§¾®¤µ¤¸1
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡§¾®¤µ¤¸1.5
µíÆý¡§110g
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡§40g
Íñ¡§1¸Ä
¡ã¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥ÍÆþ¤ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡ä
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡§200Õ
º½Åü¡§Âç¤µ¤¸2
¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¡§100g
¥é¥à¼ò¡§¾®¤µ¤¸1/2 ¡Ê¾ÊÎ¬²Ä¡Ë
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡§Å¬ÎÌ
¶¯ÎÏÊ´¡¢ÂÇ¤ÁÊ´¡§¾¯¡¹
Ìý¡ÊÆâ³øÍÑ¡Ë¡§¾¯¡¹
Ê´º½Åü¡§¾¯¡¹
¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥¥¦¥¤¤Èçõ¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä´ÌµÍ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¤Îºî¤êÊý¡¦¼ê½ç5¹æ¿æ¤¤Î¿æÈÓ´ï¤Ç¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥å¤ò¾Æ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
µ¤²¹Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯¹Ú¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ »þ´Ö¤Ë¤Ð¤«¤ê¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤òÌÜ¤Ç¸«¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤Æ2¡Á2.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¯¹Úµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿æÈÓ´ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅÀ³Ú¤Ç¤¹¡£
¢§1. µíÆý¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²¹¤á¤Æ¥Ð¥¿¡¼¤òÍÏ¤«¤·¡¢Íñ¤òº®¤¼¤ë
ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËµíÆý¤òÆþ¤ì¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ë²¹¤á¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢40¡î¤°¤é¤¤¤Þ¤ÇÎä¤Þ¤¹¡£Íñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤ë¡£
¢§2. Âç¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤ËÊ´Îà¤òÆþ¤ì¤Æ¥°¥ë¥°¥ëº®¤¼¤ë
Âç¤¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢¶¯ÎÏÊ´¡¢ÇöÎÏÊ´¡¢º½Åü¡¢±ö¡¢¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤òÆþ¤ì¡¢Ë¢¤À¤Æ´ï¤Ç¥°¥ë¥°¥ëº®¤¼¤ë¡£
¢§3.¡Ê2¡Ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë
¡Ê2¡Ë¤Ë¡Ê1¡Ë¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÃí¤®Æþ¤ì¤Ê¤¬¤éÈ¤¤Çº®¤¼¡¢Ê´Á´ÂÎ¤Ë¿åÊ¬¤ò¤¤¤¤ï¤¿¤é¤»¤ë¡£
¢¨¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤È¡¢¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥ì¥â¥ó¤ÎÈé¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¡£
¢§4. ¤³¤Í¤ë
5Ê¬¤Û¤É¡¢À¸ÃÏ¤ò¤³¤Í¤¿¤êÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é´Ý¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¡£
¢§5. ³øÈ©¤òÌý¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Õ¤¡¢Ãæ±û¤Ë¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤òÃÖ¤¯
Æâ³ø¤Î³øÈ©¤ò¡¢Ìý¤ò¤Ä¤±¤¿¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤¤¤Æ¡¢Ãæ±û¤Ë´Ý¤á¤¿À¸ÃÏ¤òÃÖ¤¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¿å¤ÇÇ¨¤é¤·¤Æ¡ÊÇ¨¤é¤·¤¿ÌÌ¤ò²¼¤Ë¤·¤Æ¡Ë¤ª¤ª¤¦¡£
¡Ê°ì¼¡È¯¹Ú¡Ë
¿æÈÓ´ï¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢ÊÝ²¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¢ªÀÚ¤Ã¤Æ30Ê¬¢ªÊÝ²¹10Ê¬¢ªÀÚ¤Ã¤Æ10Ê¬¤òÌÜ°Â¤Ë2¡Á2.5ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¢¨È¯¹Úµ¡Ç½ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï30¡î¤Ç1»þ´Ö
¢§6. ¥¬¥¹È´¤¤·¤Æ´Ý¤á¤Ê¤ª¤·¤Æ¡¢Æó¼¡È¯¹Ú¤Ø
¶¯ÎÏÊ´¤ò¤Ä¤±¤¿¥°¡¼¤Ç²¡¤·¤Æ¥¬¥¹È´¤¤·¤Æ´Ý¤áÄ¾¤¹¡£ÊÄ¤¸ÌÌ¤ò¾å¤Ë¤·¤ÆÃÖ¤¡¢¿å¤ò¤Ä¤±¤¿¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤»¤ë¡£
¡ÊÆó¼¡È¯¹Ú¡Ë
ÊÝ²¹¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Æ10Ê¬¢ªÀÚ¤Ã¤Æ20Ê¬¡¢ËÄ¤é¤ßÊý¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é10Ê¬¤Û¤É³ø¤ÎÃæ¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¡¢£²¡Á2.5 ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤ËËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¢¨È¯¹Úµ¡Ç½ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï30¡î¤Ç30Ê¬
¢§7. ¿æ¤¯
¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢Ì¸¿á¤¤·¤ÆÉáÄÌ¤Ë¿æ¤¯¡£
¢§8. ¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤ÇÎä¤Þ¤¹
¾Æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¾å¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤ÆÎä¤Þ¤¹¡£
¢§9. À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Èº½Åü¤òÈ¬Ê¬Î©¤Æ¤Ë¤·¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤òº®¤¼¤ë
Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥àºî¤ê¡£É¹¿å¤Î¾å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò½Å¤Í¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤Èº½Åü¤òÆþ¤ì¤ÆË¢¤À¤Æ´ï¤ÇÈ¬Ê¬Î©¤Æ¤Ë¤·¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤È¥é¥à¼ò¤ò²Ã¤¨¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥×¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë¡£¥é¥à¼ò¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Ç¡£
¢§10. ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ»Å¾å¤²
´°Á´¤ËÎä¤á¤¿¥Ñ¥ó¤Ë¼Ð¤á¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¡ÊÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¡Ë¡¢±ü¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¡£
¢¨É½ÌÌ¤Ë¾þ¤ëÍ½Äê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ò¶´¤ó¤Ç¤âÎÉ¤¤
¢§11. ¥¯¥ê¡¼¥à¤òµÍ¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÉ½ÌÌ¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë
É½ÌÌ¤òÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤ë¡£
¢§12. ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¾þ¤ê¤Ä¤±¡¢Ê´Åü¤ò¤«¤±¤Æ´°À®
¤ª¹¥¤ß¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¾þ¤ê¤Ä¤±¤ë¡£Ãã¤³¤·¤ÇÊ´º½Åü¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤ë¡£¢§13. ÃÇÌÌ
ÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç°ìÈÕÎä¤ä¤·¤¿ÍâÆü¤Î¥Þ¥ê¥È¥Ã¥Ä¥©¡£
(Ê¸:ÂçÀÐ ¼÷»Ò¡Ê¥ì¥·¥Ô¥¬¥¤¥É¡Ë)