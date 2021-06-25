¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ÎµÙÍÜ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤¤¤¿¼ï¡× ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬Âç¼º¸À¤ÇÅÔµÄÁª¤ÎÎ®¤ìÊÑ¤¨¤ë
¡¡ËãÀ¸ÂÀÏººâÌ³Áê¡Ê£¸£°¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Æ±Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄÁª¤Î¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¸õÊä¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç¡¢²áÏ«¤ÇµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤¤¤¿¼ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖËãÀ¸¤È¸À¤¨¤Ð¼º¸À¡£¼º¸À¤È¸À¤¨¤ÐËãÀ¸¡×¡£¤½¤¦ÈéÆù¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤À¤¬¡¢º£²ó¤â¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤À¤±¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Ò¤É¤¤¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤¤¤¿¼ï¤ò´¢¤ê¼è¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËãÀ¸»á¤Î¼º¸À¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤´¤Þ¤ó¤È¤¢¤ë¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ïµ¼ÔÃÄ¤òÁ°¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÈ¯¸À¤·Âç±ê¾å¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¾ì¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿²ÈÄí¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÄê³ÛµëÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅöÁ³Ãù¶â¤¬¸º¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊ¬¤À¤±Ãù¶â¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³¡¢¶â¤Ë¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Ë¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°Á°¼óÁê¤¬Åìµþ¡¦·Ä±þÂçÉÂ±¡¤ÇÆüµ¢¤ê¸¡¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö£±£´£·Æü´ÖµÙ¤Þ¤ºÏ¢Â³¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤éÂÎÄ´¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¤¢¤Ê¤¿¤â£±£´£·Æü´Ö¡¢µÙ¤Þ¤ºÆ¯¤¤¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¡¢ÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£ºòÇ¯£³·î¤Î»²±¡ºâÀ¯¶âÍ»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅìµþÂç²ñ¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿¸ÞÎØ¡×¤È¾Î¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅÄÄ®¤Ç¤ÏËãÀ¸»á¤¬¤«¤Í¤Æ¾®ÃÓ»á¤òà¸«²¼¤·¤Æ¤¤¤ëá¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿ÏÃ¡£À¯³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ª¥Õ¥ì¥³¥È¡¼¥¯¤Ç¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¥±¥Á¥ç¥ó¥±¥Á¥ç¥ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¥ä¥Ð¤¹¤®¤ÆÉ½¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤â¤¦¤Ã¤«¤êËÜ²»¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢´ü¤»¤º¤·¤Æ¾®ÃÓ»á¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÅÔµÄÁª¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÉ¼¤¬Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¾®ÃÓ¤µ¤ó¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢àÂç¥Ü¥¹á¤ÎËãÀ¸¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà½÷¤ËÆ±¾ðÉ¼¤¬½¸¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤ÎàËãÀ¸Ë¤á¤À¡£