東芝の株主総会　永山治取締役会議長の再任を否決

写真拡大

　25日、東芝株主総会で取締役人事案の採決が行われ、永山治取締役会議長の再任が否決されました。

　外部弁護士から株主に圧力を掛けていたなどと指摘されていた問題を巡り、永山議長は監督責任を取るべきとして、海外の機関投資家などが再任に反対していました。