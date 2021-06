ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation Storeにて「夏先取りセール」と「2000円以下セール」、「今週の1本」の3つのセールをスタートした。

「夏先取りセール」と「2000円以下セール」は7月7日まで、「今週の1本」に選ばれた『NieR Replicant ver.1.22474487139…』(25%オフ 6435円)は6月30日までのセールとなる。

(画像はPlayStation Storeより)

夏先取りセールでは、『ノックアウトシティ』(25%オフ 1500円)がセール中。そのほか、『地球防衛軍5』(40%オフ 4766円)、『Horizon Zero Dawn Complete Edition』(55%オフ 985円)、『Bloodborne The Old Hunters Edition』(60%オフ 1755円)、『ゴッド・オブ・ウォー デジタルデラックス版』(60%オフ 1276円)などがセール中。また、Ubisoftのゲームが2本セットになった『アサシン クリード ヴァルハラ + ウォッチドッグス レギオン バンドル』(50%オフ 8580円)などもリストされている。

(画像は『NieR Replicant ver.1.22474487139…』公式サイトより)

(画像は『ノックアウトシティ』公式サイトより)

2000円以下セールでは、通常版である『ウィッチャー3 ワイルドハント』(80%オフ 1207円)、PSVR用『Déraciné』(65%オフ 766円)、『ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』(34%オフ 1973円)、『カプコン ベルトアクション コレクション』(34%オフ 1983円)などがセール中。

(画像は『Horizon Zero Dawn』公式サイトより)

(画像は『Bloodborne』公式サイトより)

ライター 古嶋誉幸 一日を変え、一生を変える一本を!学生時代Half-Lifeに人生の屋台骨を折られてから幾星霜、一本のゲームにその後の人生を変えられました。FPSを中心にゲーム三昧の人生を送っています。

PlayStation Storeセールページはこちら