Flora Notis JILL STUART(フローラノーティス ジルスチュアート)は、ブランド11番目となる香り「Bright Sunflower」の発売を6月18日に発売。

それを記念して、Nicolai Bergmann NOMUとのコラボカフェ「Bright Sunflower Cafe」を6月25日〜29日の5日間限定でオープンします。

厳選された60種あまりの花々のエッセンスをこだわりの技術で贅沢に配合しているフローラノーティス ジルスチュアートから、ブランド11番目の香りとなる「Bright Sunflower(ブライトサンフラワー)」が誕生。

[caption id="attachment_52432" align="alignnone" width="1000"]フローラノーティス ジルスチュアート ブライトサンフラワー オードパルファン 100mL \11,000(税込)、20mL \4,180(税込)2021年6月18日発売[/caption]

他に、ボディミルク(200mL \4,950/税込)、ボディオイル(100mL \6,600/税込)ハンドクリーム(30g \1,980/税込)もあります。

今回、「ブライトサンフラワー」の発売を記念して、Flora Notis JILL STUARTとNicolai Bergmann NOMUが期間限定コラボカフェをオープン!

期間中は、店内で香りやアイテムをお試しいただける他、 サンプルのプレゼントやコラボカフェオリジナルメニューも登場します。

[caption id="attachment_52423" align="alignnone" width="500"]Yellow Tomato Sauce(Cold Pasta)¥1,600(税込)[/caption]



”Bright Sunflower”をイメージした特徴のあるパスタと、イエローカラーの野菜を使用した夏にぴったりな冷製パスタです。[caption id="attachment_52424" align="alignnone" width="500"] Two in One Smoothie ¥1,100(税込)[/caption]

夏を感じさせるマンゴースムージーと、 ほうれん草とアーモンドで栄養がしっかり取れるグリーンスムージーを合わせた、 ”Bright Sunflower”カラーのスムージーです。

他にも、コラボカフェに来店すると、フローラノーティス11番目の香りとなる”Bright Sunflower(ブライトサンフラワー)”のサンプルプレゼントや、公式オンラインショップで使える送料無料クーポンがもらえるなど嬉しい特典盛りだくさん。

カフェ店内で、実際に香りやアイテムを試すこともできます。



Flora Notis JILL STUART × Nicolai Bergmann NOMU

『Bright Sunflower Café』 ◆開催期間:2021年6月25日(金)〜6月29日(火)

◆営業時間:10:00〜19:00(ラストオーダー 18:30)

◆場所:東京都港区南青山5丁目7-2 Nicolai Bergmann NOMU

東京メトロ「表参道」駅 B3出口より 徒歩3分

https://www.nicolaibergmann.com/locations/nomu/

朝の光をたっぷり浴びたフレッシュなヒマワリを思わせる香りから、夏の午後の柔らかな日差しのように、穏やかな香りへと流れるように移り変わる”Bright Sunflower(ブライトサンフラワー)の世界に包まれた、 花々が彩り輝く特別な空間でカフェタイムを楽しんでみては。

問い合わせ/ フローラノーティス ジルスチュアート 0120-878-652

www.floranotis-jillstuart.com