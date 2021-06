『シャザム!』続編、『Shazam!: Fury of the Gods(原題)』の監督、デヴィッド・F・サンドバーグがヒーローたちが身につける新コスチュームを正式に公開した。

リークしてしまう前に、サンドバーグ本人がシャザム・ファミリーの新スーツをTwitter上でファンにお披露目した。画像には、ザッカリー・リーヴァイ演じる主人公のシャザムとともに、フレディ・フリーマン(アダム・ブロディ)、ダーラ・ダッドリー(ミーガン・グッド)、ユージーン・チョイ(ロス・バトラー)、メアリー・ブロム フィールド(ミシェル・ボース)、ペドロ・ペーニャ(D.J. コトローナ)が写っている。

「どれくらいの間、新スーツがリークしないようにしておけるかわからないから、この前撮った写真を載せておくよ」

この最新のお披露目の少し前には、サンドバーグはシャザムの新コスチュームがほんの少し見られるティーザー動画もTwitterに投稿していた。短いクリップに写っていたように、ブーツとリスト周辺にゴールドのアクセントが増えて、それ以外の部分もより洗練されたものになり、コスチュームはさらにかっこいい見た目になっている。胸についたシャザム・ファミリーのいなずまマークも全体に合わせてわずかに変更されている。

『シャザム!』の続編、正式タイトル『Shazam!: Fury of the Gods』では、魔法の言葉を言うとヒーロー、シャザムに変身できるティーンエイジャー、ビリー・バットソンが再び主人公となる。ストーリーの詳細についてはほとんどわかっていないが、タイトルからすると、ビリーにパワーを授けた6人の神についてさらに明らかにされるものと思われる。

1作目の『シャザム!』のポストクレジットシーンでは、ヴィランのドクター・シヴァナがミスター・マインドという名のエイリアンと会っていたが、これが『Shazam!: Fury of the Gods』のストーリーに関連するかどうかについては明らかになっていない。何が起こるかはわからないが、レイチェル・ゼグラーに続いて、ヘレン・ミレンとルーシー・リューが新ヴィランとして登場することは発表されている。The Hollywood Reporterによると、ミレンとゼグラーは「悪意があるかないか、定かではない」姉妹を演じるという。

彼女たちの真意は『Shazam!: Fury of the Gods』が2013年に公開されるときには明らかになるが、その前にも公開予定のDC映画は数多くある。ジェームズ・ガンの『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』は今年の夏公開。北米では2021年の劇場とHBO Max同時公開作品の1つとなっている。そのほかにも、『ザ・バットマン』、「ブラックアダム」(『Black Adam(原題)』)、「フラッシュ」(『The Flash(原題)』)、「アクアマン」(『Aquaman and the Lost Kingdom(原題)』)はすべて2022年公開予定。