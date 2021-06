リーカーのジョン・プロッサー氏の依頼でCADデータからイメージ画像を制作しているIan Zelbo氏(@RendersbyIan)が今度は、iPhone13 Pro Maxの新色「ブロンズ」のイメージ画像を公開しました。同氏が公開したiPhone13 Pro Maxの色合いは、ラインナップされる可能性があると噂の「ピンク」に似ています。

Ian Zelbo氏(@RendersbyIan)が、リークされたiPhone13 Pro MaxのCADデータをもとにした新たなイメージ画像を制作・公開しました。



同氏は本画像におけるiPhone13 Pro Maxの本体カラーを、「ブロンズ」と説明しています。



iPhone 13 Pro Max in Bronze - based on CADs by @Jon_prosser

See it in AR on my all new website https://t.co/ToMRGEPuWu! pic.twitter.com/J9ZTzc25SL

— Ian Zelbo (@RendersbyIan) June 21, 2021