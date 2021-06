英Amazonが、MacBookシリーズ、iPad、ドローン、扇風機、スマートテレビなどの返品された商品を週に「約13万点」も廃棄していることが、英ITV Newsの調査で明らかになりました。同社は強い批判にさらされています。

リチャード・パロット氏の調査によると、Amazonが数百万個の新品・未使用の商品を破棄していることが明らかになりました。これらの商品は、慈善団体や非営利団体に寄付されるのではなく、英国内の廃棄物リサイクル業者に送られているようです。



ITV NewsはAmazonの元従業員にインタビューを行い、廃棄される商品の半分は未開封で包装されたままであることを明らかにしました。



元従業員は、「全体的に見ると、廃棄品の50%は未開封で、シュリンク包装がされたままです。残りの半分は返品されたもので、良い状態のものです」と語っています。



廃棄される商品にはまれに、MacBookシリーズやiPad、Dysonの掃除機が含まれているようです。



ITV Newsのサイトで、複数の証拠動画が公開されています。



Exclusive: Amazon is destroying millions of items of unsold stock in one of its UK warehouses every year, an ITV News investigation has uncovered.

Many of the products - including smart TVs and laptops - are often new and unused. https://t.co/OJjexB0YQd#AmazonWaste pic.twitter.com/UR7XrLWvIM

— ITV News (@itvnews) June 21, 2021