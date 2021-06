公開中の韓国映画『逃げた女』のホン・サンス監督が、同作で昨年のベルリン国際映画祭銀熊賞(監督賞)を受賞した当時のインタビュー(Q&A)を紹介。観客の想像力を刺激する意味深なタイトルや映画作りへのアプローチの仕方、猫の奇跡の名演技について語ったものだ。あわせて、ホン・サンス監督と俳優たちが話し込む様子や、焼肉シーンのメイキング、現場で脚本を読む主演キム・ミニの写真など、一緒に映画作りをしてきた俳優たちとの信頼関係がうかがえる写真も公開された。

【動画】映画『逃げた女』予告編

今年の2021年ベルリン国際映画祭では、『INTRODUCTION』が銀熊賞(脚本賞)を受賞し、2年連続受賞の快挙を成し遂げたホン・サンス監督。『逃げた女』は監督の24作目で、公私にわたるパートナーのキム・ミニ(『お嬢さん』)と7度目のタッグとなった作品。

今年で監督デビュー25周年を迎えるホン・サンス監督は、来月開催される第74回カンヌ国際映画祭の新部門カンヌ・プレミア部門に最新作にして26作目『 In Front of Your Face(原題)』を出品することも決まっている。相変わらずのハイペースで新作を発表し続け、世界的注目を集める韓国映画界においてひときわ特異な存在感を放ち続ける映画作家だ。

『逃げた女』では、5年間の結婚生活で一度も離れたことのなかった夫が出張することになり、初めてひとりになった主人公ガミ(キム・ミニ)が、3人の女友達のもとを訪ねていく話。“逃げた女”とは誰なのか? いったい何から逃げたのか? ラストのガミの意外な行動まで目が離せなくなる。

――映画のタイトルについて、『逃げた女』(The Woman Who Ran)とは誰のことなのでしょうか。そして、彼女は何から逃げているのでしょうか?

【ホン・サンス】実は誰かは決めていなかったんです(笑)。決めることもできたんですが。でも決めてしまう前に、考えるのを止めました。それでも私はこのタイトルが気に入っていて、とても満足しています。私がこのタイトルを付けたら、人々が映画を見て、どんなことをタイトルに関連づけるか推測もしてみましたが、私が何を望むのかはっきりさせる前に考えるのを止めました。私がただ言えるのは、そう感じることが好きだということだけです。もう少し考えてみるならば、おそらく、この映画のすべての女性たちが何かから逃げていると言えるでしょう。それは虐げられることからであったり、満たされないことからであったり…。でも、むしろそれははっきりさせない方がいいんです。

――映画を観ると「友情」と「孤独」という2つの言葉がテーマのように思われますが 、あなたの映画作品はこうしたテーマをどう扱っているのでしょうか?

【ホン・サンス】もし「友情」とは、私にとって何を意味するかを前もって定義してしまうと、私自身による「友情」の一般化、定義に適合するように、ディテールの断片を集めてこなければなりません。しかし、人生や生きるということは、どんな一般化をも常に超えていきます。そのため、映画作りにおける私のアプローチは、あらゆる一般化や、あらゆるジャンルのテクニック、特定の効果に対するあらゆる期待を避けようと試みることです。

ただ心を開いて、自分自身を信じ、これだと思えるものが現れた時に、ただそれを掴むと、いつも何かが生まれるのです。私が望むのは、どんな意味付けもすることなく、いかに断片を集めてこられるかということなのです。その断片を一つにする過程で、ある具体的なものが生まれて、その具体的なものが、多くの異なる人々にとって、多くの異なる意味をもたらすことができます。

――本作の編集のプロセスについてお話を伺えますか?

【ホン・サンス】私の編集はとても速いです。なぜなら、撮影している段階で既に頭の中で編集しているので。撮影が終わってから、編集を終えるまでに通常で1日か2日です。そして、1週間くらい何もしないで待ってから、新鮮な目で再び編集したものに向き合います。

――猫のシーンについて 、 あの素晴らしく完璧なまでの猫の演技をカメラに収めるのに、どれだけの準備をかけて、何テイクほど撮ったのでしょうか?

【ホン・サンス】猫が何かをするというシーンは脚本に書いてから、撮影場所に向かいました。実は、そのシーンは夕方に撮ろうと思っていました。夕方が猫を撮る

には適していると思ったからです。最初にほかのシーンを撮ろうとしていたのですが、映画にも登場した防犯カメラにあの猫がうろついているのが見えたので、クルーを集めて急いで下に降りて撮影をしました。だからこれは、ファーストテイクなんです(笑)。