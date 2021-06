【今週スタートの海外ドラマ】『BOSCH』ファイナルやHBO新作が開始！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週はHBOで視聴記録を更新したヴィクトリアンSFアクションや、BBC製作の話題作、Amazonオリジナルシリーズとして最長寿を誇る『BOSCH / ボッシュ』のファイナルシーズンなどが日本初配信・放送となる。お見逃しなく!

6月21日(月)から27日(日)スタートする注目ドラマは以下の通り!

■6月21日(月)

『ザ・キャプチャー 歪められた真実』(スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-)

警部と元兵士の二人組が監視カメラの映像に翻弄されていく英BBC製作の犯罪ミステリー。主演を務めるのはホリデイ・グレインジャー(『私立探偵ストライク』)&カラム・ターナー(『戦争と平和』)。

本作の舞台は、人口あたりの監視カメラの台数が世界で3番目に多い監視社会のロンドン。SNSやネット技術の発展により、ディープフェイク含むフェイクニュースが溢れる現代における注目の一作だ。本国イギリスでの大ヒットを受け、シーズン2の製作も発表している。

※BS10 スターチャンネルでは、6月29日(火)23:00より放送開始

■6月24日(木)

『ザ・ネバーズ』(U-NEXT)

HBOが手掛けるヴィクトリアンSFアクションが日本上陸!

19世紀のロンドン。突如特殊能力に目覚めた女性を中心とした一般市民は「The Touched」と呼ばれ、世間の片隅で暮らしていた。能力者を襲う者、利用する者、それぞれの思惑が渦巻くなか、彼女たちの前に次々と現れる謎の敵。激しいバトルを繰り広げながら、彼女たちは世界を揺るがす危機に立ち向かっていく――。

主な出演者は『アウトランダー』のローラ・ドネリーや『ヴァイキング 海の覇者たち』のアン・スケリー、『カウンターパート/暗躍する分身』のオリヴィア・ウィリアムズや『Sick Note 〜診断書で人生復活?!〜』のニック・フロスト、『McMafia - マクマフィア』のジェームズ・ノートンら。

■6月25日(金)

『9月の朝 〜カサンドラの物語〜』(Amazon Prime Video)

ブラジル発のAmazon Originalシリーズ。

恋人と新居で暮らし始めたトランスジェンダーのカサンドラ。人生ではじめて自分らしく生き、夢に向かって突き進むつもりだったが、元恋人がカサンドラの息子だという男の子を連れて突然現れる――。主人公のカサンドラを演じるのはブラジルのシンガーソングライターLiniker。

『Solos 〜ひとりひとりの回想録〜』(Amazon Prime Video)

Amazonオリジナル作品で脚本デビューを果たした新進気鋭の若手クリエイター、デヴィッド・ヴェイルが手掛けるSFアンソロジーシリーズ。現在から未来にまで広がり、人間であることの美しさや奇妙さ、可笑しさや心の痛みなどを探求する内容になるという。

豪華キャストに名を連ねるのはジャック・クエイド(『ザ・ボーイズ』)、モーガン・フリーマン(『インビクタス/負けざる者たち』)、アン・ハサウェイ(『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で〜』)、ヘレン・ミレン(『終着駅 トルストイ最後の旅』)、ダン・スティーヴンス(『ダン・スティーヴンス』)ら。

『BOSCH/ボッシュ』ファイナルシーズン(Amazon Prime Video)

Amazonのオリジナルとして最長寿を誇る本作だが、ファイナルとなるシーズン7がついに配信!

累計5000万部以上を売り上げたベストセラー作家、マイケル・コネリーの世界的ヒット小説「ハリー・ボッシュ・シリーズ」のドラマ版。ロサンゼルス市警察の優秀な刑事でありながら、一匹狼タイプで周囲と衝突することもある主人公ハリー・ボッシュが、シーズンごとに一つの難事件を解決に導くために奔走する姿が描かれる。

シリーズはこれで幕を閉じてしまうが、主人公ボッシュを演じるタイタス・ウェリヴァー、ハニー・チャンドラー役のミミ・ロジャース、マディ・ボッシュ役のマディソン・リンツはスピンオフでもそれぞれ同役で続投するスピンオフの製作も決定済みだ。

『セックス/ライフ』(Netflix)

のカルメン役で知られるサラ・シャヒ主演の最新作!

郊外で暮らす子育て中のビリーは愛情あふれる夫と共に幸せな日々を送っているが、ニューヨークで過ごしていた自由な日々を恋しく思っている。大失恋に終わった元彼との恋を思い出し、彼との情熱的な関係を空想して日記につづり始めるが、記憶をたどるにつれ、現状への疑問をつのらせることになっていく――。

『サタジット・レイの世界』(Netflix)

インド発のNetflixオリジナルシリーズ。

革命的で独創的な映画監督と称されるサタジット・レイ。人気の探偵フェルダーシリーズの作者で、インドでは最高の短編小説作家としても知られている。そんな彼が手掛けた4つのストーリーが語られる。

■6月26日(土)

『ミステリー in パラダイス』シーズン10(AXNミステリー)

カリブ海に浮かぶ美しいセント・マリー島を舞台に、島内で起きた事件を解決すべく奮闘する刑事たちを描く人気作の最新シーズン。

シーズン10では、セント・マリー島放送局のキャスター、メラニーが死体で発見される。ネヴィルは島のTVスターであるガーフィールドが犯人だと直感するが、彼には生放送のテレビに出演していたというアリバイがあった。一方、セルウィン署長はルビーの代理としてJPとコンビを組む。マイペースな仕事ぶりにJPはやきもきするが、署長のふとした行動から重要な手がかりが発見されるのだった。情報が集まるにつれガーフィールドへの疑惑は深まっていくが、鉄壁のアリバイが崩せず、捜査は行き詰まる。ネヴィルの直感が間違いなのか、それとも......?

■6月27日(日)

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン2(Hulu)

といった大ヒットシリーズを手掛けるダーレン・スターがクリエイターを務めるラブコメディ。

40歳のシングルマザーであるライザ(サットン・フォスター『バレエ・ガールズ 〜パラダイスへようこそ』)が、ワケあって26歳と嘘をついて出版社に就職。秘密がバレないかヒヤヒヤしながらも、マンハッタンで仕事に恋に奮闘する姿を描く。待望のシーズン2では、ライザの秘密がある人物に知られてしまい、サバヨミ生活に混乱が生じていく。

