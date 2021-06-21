Amazon（アマゾン）のプライム会員限定特大セール「Amazonプライムデー」が2021年6月21日（月）0:00にスタート！

Fire TV Stick 4Kが43%オフの3,980円、AirPods Proが21%オフなど数多くの商品がセールでお買い得になっています。この機会にぜひチェックしてみてください。

販売価格の変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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5,000円

その他、お得な方法も！　詳細はこちらの記事を要チェック。

Fire TV Stick 4Kが43%オフ

Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属 | ストリーミングメディアプレーヤー

3,980円（43%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

AirPods Proが21%オフ

＞＞Apple製品のセールページへ

Apple AirPods Pro

24,154円 （21%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

Apple AirPods with Charging Case

18,576円（21%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

Echoシリーズが最大70%オフ、1,480円から

Echo Dot (エコードット)第3世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

1,480円（70%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

Echo Dot (エコードット) 第4世代 - スマートスピーカー with Alexa、チャコール

1,980円（67%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

Echo Show 5 (エコーショー5) スマートディスプレイ with Alexa、チャコール

3,980円（50%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

宮崎駿DVDボックスが40%オフ

宮崎駿監督作品集 [DVD]

26,400円（40%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

iPad Proが最大32,480円（21%）オフ

2020 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 512GB) - スペースグレイ (第2世代)

89,000円（31%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

2020 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 1TB) - スペースグレイ (第2世代)

121,300円（21%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

2020 Apple iPad Pro (11インチ, Wi-Fi, 1TB) - シルバー (第2世代)

121,300円（21%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

＞＞Apple製品のセールページへ

MacBook Proがセール特価

2019 Apple MacBook Pro (13インチ, 8GB RAM, 256GBストレージ, 2.4GHzクアッドコアIntel Core i5プロセッサ) - シルバー - USキーボード

148,000円(セール特価)

Apple Watch Seiries 6が最大19%オフ

最新 Apple Watch Series 6(GPSモデル)- 44mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド

44,880円（18%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

最新 Apple Watch Series 6(GPSモデル)- 40mmスペースグレイアルミニウムケースとブラックスポーツバンド

38,128円（19%オフ：6月22日23時59分まで：特選タイムセール）

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Image/Source: Amazon.co.jp