道重さゆみ、田中れいならハロー!プロジェクトを卒業したアーティスト達が集うライブイベント<M-line Special 2021〜Make a Wish!〜>が20日、東京・中野サンプラザにて開催された。

【写真】高橋愛、道重さゆみ、田中れいな他 ハロプロOG集結ライブの模様

5月開催予定だったが、緊急事態宣言の影響で延期になり、この日振替公演として開催。会場では充分な感染防止対策をおこない昼夜公演ごとに1000人を動員した。

元つばきファクトリーの小片リサによるオープニングアクトを経て、道重、田中に加え、PINK CRES.(夏焼雅・小林ひかる・二瓶有加)、宮本佳林で「彼と一緒にお店がしたい」「アレコレしたい!」の2曲を披露。

前半、モーニング娘。’21・リーダーの譜久村聖がゲストで登場すると、夏焼とシンメトリーが新鮮な「恋はひっぱりだこ」、田中とのペアでモーニング娘。時のアグレッジブさを蘇らせる「The 摩天楼ショー」、道重が“これまでで一番万全のものをお見せできました”と語った道重・譜久村ペアでの「好きだな君が」、そして道重、田中、譜久村の3人による「セクシーキャットの演説」とユニットを組んで盛り上げた。

さらに、譜久村はKANの名曲バラード「エキストラ」をソロでライブ初披露。ピアノのシンプルな音数に、譜久村の染み渡るような繊細な歌声が観客へと届けられた。このソロカバーは21日より、iTuneでの配信がスタートする。

バラードでしんみりしていたところで、次曲「チュッ! 夏パ〜ティ」では道重、小林、宮本の3人が曲頭から一気に流れを覆し、お祭り騒ぎをみせる。宮本は直後にソロで自身の新曲「愛してるの言葉だけで」と披露。さらに、今月30日をもって解散する PINK CRES.はこのステージでメジャー1st シングル曲「ルーレット」を披露。オシャレなルックスでありながらラップも交えた強かなパフォーマンスを放つ、PINK CRES.らしさを凝縮した一幕をみせた。

後半戦では、田中による「Rock の定義」、道重による「OK!生きまくっちゃえ」とソロ曲を連発。田中、夏焼、二瓶のコラボで「BABY! 恋に KNOCK OUT!」、夏焼、宮本による「黄色いお空で BOOM BOOM BOOM」と続き、次曲へ入るというところでステージに新たな人影が加わる。

楽曲イントロが流れ出し、ステージに現れたのはシークレットゲストの高橋愛。田中・夏焼も加えた3人でのパフォーマンスがノーアナウンスで始まり会場からどよめきが起こる中、「およげ!たいやきくん」が“およげダンス”の振り付けとともにライブ初披露された。

実はこの「およげ!たいやきくん」カバーは、アーティストの正体を隠したまま 5月28日よりUSENなどでオンエア展開され話題となっていたもの。原曲は1976年にリリースされ“日本で一番売れたシングル“曲。オンエアにあたり付けられたユニット名は「たいやき たべたの なんで?」。“たいやき”(た)かはし、“たべたの”(たなか)、“なんで”(な)つやき の 3 名の頭文字から引用しているとのこと。この3名でのユニット結成は今回が初であり、曲後のMCでは3人も「今までこういった発表の仕方をしたことがなかったので、オンエア後は SNS の反応を見て“バレてるバレてる”と楽しんでいましたが、やっと発表することができました!」とコメント。なお3人は今後もコミカルな作品での活動が予定されている。

ライブも終盤にさしかかり、ラスト直前には道重、田中のモーニング娘。6期メンバー組による「私の時代!」「大きい瞳」の生ライブ披露へ。また“6期MCのコーナー”でも勝手知ったる2人同士、「『キャンディークラッシュ』にのめり込み過ぎてマズいから、逆にアプリ削除したほうがいいんじゃないかと思ってる」という道重に「今この場所でわざわざそれを言うってことは、れいなにそれ消せってことだよね?」と田中が絡みにいくなど、掛け合いの応酬に会場からもこらえきれない笑いがもれていた。

ラストブロックは出演6人全員での「恋の呪縛」、そして譜久村を加えての「ワクテカ Take a chance」。そうそうたる面々で会場を盛り上げ、ラストはとどめに高橋愛も加わっての「シャボン玉」。8人の迫力満点なアピールで会場を圧倒してライブを締めくくった。

今年1月からスタートした<M-line Special 2021〜Make a Wish!〜>は、今後全国各地をまわりつつ7月までの開催が予定されている。

また、本日20日21時からは「たいやき たべたの なんで?」による「およげ!たいやきくん」ミュージックビデオが YouTube M-line Music チャンネルにて公開。21日より楽曲配信もスタートする。

■<M-line Special 2021〜Make a Wish!〜>昼公演

2021年6月20日(日)東京・中野サンプラザ

出演:道重さゆみ/田中れいな/PINK CRES./宮本佳林

ゲスト:譜久村聖(モーニング娘。‘21)

サプライズゲスト:高橋愛

オープニングアクト:小片リサ

【オープニングアクト】

1. Far away(小片リサ)

2. 真夜中のドア〜stay with me(小片リサ)

【本編】

1. 彼と一緒にお店がしたい!(全員)

2. アレコレしたい!(全員)

3. 恋はひっぱりだこ(夏焼雅・譜久村聖)

4. The 摩天楼ショー(田中れいな・譜久村聖)

5. 好きだな君が(道重さゆみ・譜久村聖)

6. セクシーキャットの演説(道重さゆみ・田中れいな・譜久村聖)

7. エキストラ(譜久村聖)

8. チュッ! 夏パ〜ティ(道重さゆみ・小林ひかる・宮本佳林)

9. 愛してるの言葉だけで(宮本佳林)

10. ルーレット(PINK CRES.)

11. Rock の定義(田中れいな)

12. OK!生きまくっちゃえ(道重さゆみ)

13. BABY! 恋に KNOCK OUT!(田中れいな・夏焼雅・二瓶有加)

14. 黄色いお空で BOOM BOOM BOOM(夏焼雅・宮本佳林)

15. およげ!たいやきくん(高橋愛・田中れいな・夏焼雅)

16. 私の時代!(道重さゆみ・田中れいな)

17. 大きい瞳(道重さゆみ・田中れいな)

18. 恋の呪縛(全員)

19. ワクテカ Take a chance(全員+譜久村聖)

20. シャボン玉(全員+高橋愛・譜久村聖)■ライブ情報

<M-line Special 2021〜Make a Wish!〜>

2021年7月24日(土)神奈川・KT Zepp Yokohama

2021年7月25日(日)大阪・Zepp Namba