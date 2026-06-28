ヒロイン気分になれるエルサ・アナデザイン！ベルメゾン ディズニー「裾フレアワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりシルエットでヒロインになりきれる「裾フレアワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「裾フレアワンピース」アナと雪の女王
© Disney
価格：各2,790円（税込）
サイズ：100、110、120、130、140
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
ふわりとしたシルエットを描く裾フレアワンピース。
ウエストシェイプがお姉さんぽいニュアンスです！
また、360°あしらった裾プリントがロマンティックな雰囲気で、胸元のシルエットモチーフも目を惹くポイント☆
デザインは「エルサ」と「アナ」の2種類がラインナップします。
『アナと雪の女王』エルサ
© Disney
『アナと雪の女王』シリーズに登場する「エルサ」デザインのワンピース。
鮮やかなブルーが「エルサ」らしくてオシャレ！
© Disney
胸元には「エルサ」の美しい横顔を、裾には雪の結晶や「エルサ」のティアラなどがズラリとプリントされています。
『アナと雪の女王』アナ
© Disney
『アナと雪の女王』シリーズに登場する「アナ」デザインのワンピース。
濃いめのはっきりとしたピンク色がガーリーで可愛い☆
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胸元には「アナ」のキュートな横顔のシルエットとロゴが、
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そして裾にもたっぷりと模様ががあしらわれています。
鮮やかなプリント柄が映えて素敵！
© Disney
＜素材アップ＞
綿100％のカットソー素材で肌あたりも快適です。
1枚でオシャレなコーディネートが完成！
ふんわりシルエットでヒロインになりきれる、ディズニーデザイン「裾フレアワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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