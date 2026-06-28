ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ふんわりシルエットでヒロインになりきれる「裾フレアワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「裾フレアワンピース」アナと雪の女王

© Disney

価格：各2,790円（税込）

サイズ：100、110、120、130、140

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ふわりとしたシルエットを描く裾フレアワンピース。

ウエストシェイプがお姉さんぽいニュアンスです！

また、360°あしらった裾プリントがロマンティックな雰囲気で、胸元のシルエットモチーフも目を惹くポイント☆

デザインは「エルサ」と「アナ」の2種類がラインナップします。

『アナと雪の女王』エルサ

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『アナと雪の女王』シリーズに登場する「エルサ」デザインのワンピース。

鮮やかなブルーが「エルサ」らしくてオシャレ！

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胸元には「エルサ」の美しい横顔を、裾には雪の結晶や「エルサ」のティアラなどがズラリとプリントされています。

『アナと雪の女王』アナ

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『アナと雪の女王』シリーズに登場する「アナ」デザインのワンピース。

濃いめのはっきりとしたピンク色がガーリーで可愛い☆

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胸元には「アナ」のキュートな横顔のシルエットとロゴが、

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そして裾にもたっぷりと模様ががあしらわれています。

鮮やかなプリント柄が映えて素敵！

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＜素材アップ＞

綿100％のカットソー素材で肌あたりも快適です。

1枚でオシャレなコーディネートが完成！

ふんわりシルエットでヒロインになりきれる、ディズニーデザイン「裾フレアワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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