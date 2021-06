『ブラックリスト』のあの人、Apple TV＋『フォー・オール・マンカインド』シーズン3で宇宙を目指す

Apple TV+『フォー・オール・マンカインド』のシーズン3に、『ブラックリスト』『ブラックリスト リデンプション』のマティアス・ソロモン役で知られるエディ・ガテギが出演することがわかった。米TV Lineが報じている。

は、1960〜70年にかけて激化した宇宙開発競争が描かれるシリーズ。NASAの宇宙飛行士とエンジニア、彼らの家族といった実在した人物や架空のキャラクターを織り交ぜながら、歴史を改変したスタイルで重厚なストーリーが描かれる。

エディは、宇宙を目指すカリスマ的なビジョンを持つデヴ・アイサ役を演じる。サラ・ジョーンズ(トレイシー役)とマイケル・ドーマン(ゴルド役)はシーズン2のフィナーレが最後の出演となったため、エディはその枠を埋めることに。

シーズン2の最後に予告されていたように、新シーズンは人類が初めて火星に足を踏み入れた時代を中心に展開。宇宙飛行士エドワード・ボールドウィン役のジョエル・キナマン(『オルタード・カーボン』)、エドワードの妻カレン役のシャンテル・ヴァンサンテン(『ザ・ボーイズ』)、ジョディ・バルフォー(『ザ・クラウン』)、ソーニャ・ヴァルゲル(『スキャンダル 託された秘密』)、コーラル・ペーニャ(『24:レガシー』)、ケイシー・ジョンソン(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』)レン・シュミット(『アウトキャスト』)らと共演することになる。

製作総指揮のロナルド・D・ムーア(『アウトランダー』)はTV Lineに「この作品のユニークな点の一つは、これが世代を超えたものであるということです。何十年にもわたって続くものであり、作中の途中でいなくなるキャラクターもいます。亡くなるキャラクターもいれば、物語から消える人もいますし、若い人たちは成長していくのです」と語っている。

Apple TV+シーズン1〜2は独占配信中。(海外ドラマNAVI)

