10万円以下のノートPCはASUSが人気！ 今売れてるTOP10　2021/6/19

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　「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　ASUS Chromebook C223NA

C223NA-GJ0018（ASUS）

2位　VivoBook 15 X512DA

X512DA-BQ1136TS（ASUS）

3位　Chromebook Spin 311

CP311-3H-A14N（日本エイサー）

4位　Ideapad Slim 350

81W100YRJP（レノボ・ジャパン）

5位　MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ

MWTJ2J/A（アップル）

6位　ASUS Chromebook C223NA

C423NA-EB0039（ASUS）

7位　FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック

FMVA42E1B1（富士通）

8位　Ideapad L340

81LW00FHJP（レノボ・ジャパン）

9位　ASUS Chromebook C523NA

C523NA-EJ0130（ASUS）

10位 Ideapad L350

81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）

10位 VivoBook 15 X512DA

X512DA-BQ1136T（ASUS）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。