10万円以下のノートPCはASUSが人気！ 今売れてるTOP10 2021/6/19
「BCNランキング」2021年6月7日から13日の日次集計データによると、ノートPC（10万円以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ASUS Chromebook C223NA
C223NA-GJ0018（ASUS）
2位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136TS（ASUS）
3位 Chromebook Spin 311
CP311-3H-A14N（日本エイサー）
4位 Ideapad Slim 350
81W100YRJP（レノボ・ジャパン）
5位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スペースグレイ
MWTJ2J/A（アップル）
6位 ASUS Chromebook C223NA
C423NA-EB0039（ASUS）
7位 FMV LIFEBOOK AH42/E1 ブライトブラック
FMVA42E1B1（富士通）
8位 Ideapad L340
81LW00FHJP（レノボ・ジャパン）
9位 ASUS Chromebook C523NA
C523NA-EJ0130（ASUS）
10位 Ideapad L350
81Y3009MJP（レノボ・ジャパン）
10位 VivoBook 15 X512DA
X512DA-BQ1136T（ASUS）＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。