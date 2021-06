『ARROW』ニール・マクドノー、『アメリカン・ ホラー・ストーリー』シーズン10に出演

『Glee』や『9-1-1』シリーズなどを手がけるライアン・マーフィーがクリエイターを務める『アメリカン・ ホラー・ストーリー』(以下『アメホラ』)。すでにシーズン13まで更新されている人気シリーズだが、この夏から放送されるシーズン10に『ARROW・アロー』や『THE FLASH/フラッシュ』などのダミアン・ダーク役で知られるニール・マクドノーがレギュラー出演することがわかった。米TV Lineが報じている。

ニールは、ドワイト・"アイク"・アイゼンハワーというキャラクターを演じるとのこと。しかし、同名の実在した米国大統領を演じているわけではなさそうなので、謎の多いキャラクターになりそうだ。過去にはシーズン5の『ホテル』で大女優と同名のリズ・テイラーというトランスジェンダーを演じていたので、同姓同名の著名人を演じるかどうかは不明のままだ。

正式タイトルは『American Horror Story: Double Feature(原題)』になるシーズン10。出演キャストは、サラ・ポールソン(『オーシャンズ8』)、キャシー・ベイツ(『ビリーブ 未来への大逆転』)、レスリー・グロスマン(『モダン・ファミリー』)、ビリー・ロード(『スター・ウォーズ』シリーズ)、エヴァン・ピーターズ(『デッドプール2』)、アディナ・ポーター(『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』)、リリー・レーブ(『フレイザー家の秘密』)、アンジェリカ・ロス(『POSE/ポーズ』)、フィン・ウィットロック(『ジュディ 虹の彼方に』)、マコーレー・カルキン(『ホーム・アローン』)ら。

シーズン10のストーリーについてはまだ明らかになっていないが、そのタイトルの"ダブル"が意味する通り、2つの完全なストーリーに分かれていると言われている。"one by the sea, one by the sand "と書かれていることから、海の近く、もう一つは砂の近くに関係するもののようだ。

シーズン10(『American Horror Story: Double Feature(原題)』)は8月25日(水)より米FXで放送開始。(海外ドラマNAVI)



