ジェフ・ローブとティム・セイルによる、絶賛されたコミックス・ミニシリーズのアニメ版となる『Batman: The Long Halloween, Part 1(原題)』の主要ヴィランの一人がカレンダーマンだと発表された。

最近、ワーナー・ブラザース・エンターテイメントはコミックスを下敷きにしたアニメ版の新映像ををリリースし、バットマンとジェームズ・ゴードン市警本部長の捜査の最前線に浮上したカレンダーマンにスポットライトを当てている。2人は、ホリデーキラーの身元を確認する試みの一環として、アーカム・アサイラムにあるカレンダーマンの飾り付けられた独房で、一年の全日付を確実に把握している事情通のヴィランを訪問する。

1996年に最初に発行され、13部構成となるコミックスのストーリーをもとにした『The Long Halloween』は、バットマンが犯罪と闘い始めた初期時代が舞台となり、大きな休日ごとに新しい犠牲者を出す連続殺人犯、ホリデーキラーを捕まえようとするバットマンが描かれる。ホリデーキラーを捕まえるミッションの過程で、彼はジョーカーやキャットウーマン、スケアクロウ、カレンダーマン、ソロモン・グランディといったヴィランたちと遭遇する。

『Batman: The Long Halloween』は、2021年に公開されるDCユニバースのアニメ映画4本の一つとして昨年に発表された。そのうちの2本は2部構成の『The Long Halloween』となり、ほかの2本は今年上旬にリリースされ、IGNに「ほぼ満足のいく結果が得られた」と評された『Batman: Soul of the Dragon(原題)』と、4月にリリースされた『Justice Society: World War II(原題)』で、 同作は「DCの最高に面白いアニメ映画にランクインする痛快作」と評されている。