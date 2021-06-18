ÊÁËÜ»þÀ¸¡ØCUBE¡Ù½Ð±é¡¡¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¡ÈºÇ½é¤ÎÃË¡É¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØCUBE¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÁËÜ»þÀ¸¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¡ÉºÇ½é¤ÎÃË¡É¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈºÇ½é¤ÎÃË¡É
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ì©¼¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥¾¡¦¥Ê¥¿¥ê´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë±Ç²è¡ØCUBE¡Ù¡Ê1997¡Ë¤ò¡¢Æ±´ÆÆÄ½é¤Î¸øÇ§¤ÇÀ¶¿å¹¯É§´ÆÆÄ¤¬¥ê¥á¡¼¥¯¡£Ææ¤ÎÎ©ÊýÂÎ¡ÖCUBE¡×¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÃË½÷6¿Í¤ÎÃ¦½Ð·à¤òÉÁ¤¯¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°É¡¢²¬ÅÄ¾À¸¡¢ÅÄÂåµ±¡¢ºØÆ£¹©¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÁËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡ÈºÇ½é¤ÎÃË¡É¤È¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡ØCUBE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÌÖÌÜ¾õ¤Î¥ï¥¤¥ä¡¼¥Ê¥¤¥Õ¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¸µÁÄ¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥ÀèÇÚ¡×¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥ÀèÇÚ¡×¤È¤Ï¡¢Ì¡²è¡¦¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥¾õ¤Ë»Â¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ»àË´¡£ Á¯¤ä¤«¤Ê¤ä¤é¤ì¤Ã¤×¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥ÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¡Ê2002¡Ë¤Ç¤ÏÆÃ¼ìÉôÂâÎ¨¤¤¤ë¥ï¥óÂâÄ¹¤¬¡¢¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É·¡Ù¡Ê2007¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥¹Çî»Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ì¡¼¥¶¡¼¥È¥é¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚ¤ê¹ï¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤Ë¤âÌ®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤¿¤É¤ë¤È¥Ê¥¿¥ê´ÆÆÄ¡ØCUBE¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈºÇ½é¤ÎÃË¡É¤³¤½¡Ö¸µÁÄ¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥ÀèÇÚ¡×¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃíÌÜ¤Î¡ÈºÇ½é¤ÎÃË¡É¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Î¡ÈºÇ½é¤ÎÃË¡É¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¸åÆ£Íµ°ì¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¤¿¤Á¤è¤ê¤âÁ°¤ËCUBE¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÌÏÍÍ¡£ÆÍÇ¡ÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ææ¤ÎCUBE¤òÁ°¤Ë¡Ö°ìÂÎ¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î¿È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Í½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¶²ÉÝ¤«¤é¤«¡¢É½¾ð¤Ë¤Ï¶ÛÇ÷´¶¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÃË¤ÎÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëËöÏ©¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤¤¡£ÊÁËÜ¤Ë¤è¤ë¼Â¼ÌË®²è½é¡Ê¡©¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖÎáÏÂÈÇ¥µ¥¤¥³¥í¥¹¥Æ¡¼¥ÀèÇÚ¡×¤Î²ø±é¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤¿ÊÁËÜ¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥´¤¤ºîÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥»¥Ã¥È¤ò¸«¤¿»þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¤È´¶Æ°¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡±Ç²è¡ØCUBE¡Ù¤Ï10·î22Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£