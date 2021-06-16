¤á¤ë¤ë¤¬¶Ë¸Â¤ÎÄÀÌÛÂÎ¸³¤ËÄ©¤à¡ª¡©¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹ ÇË¤é¤ì¤¿ÄÀÌÛ¡ÙËÜÊÔ±ÇÁü
6·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹ ÇË¤é¤ì¤¿ÄÀÌÛ¡Ù¤ÎÆÃÊÌ±ÇÁü¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡È²¿¤«¡É¤Î½±Íè¤òÈò¤±¡¢±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¥¢¥Ü¥Ã¥È°ì²È¤Î¾õ¶·¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Ï¥É¥½¥ó¥Ð¥ì¡¼¤ä¡¢¤½¤Î¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ë¼çÍ×¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î¤ß¤Ç»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Á°ºî¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ì²È¤¬½»½è¤ò¼º¤¤¡¢¿ë¤Ë³°¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¡¢²È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÇÑÔÒ¡¢Îó¼Ö¡¢Á¥Ãå¤¾ì¡Ä¤È»£±Æ¥¨¥ê¥¢¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ê¡¢¡È²»¤òÎ©¤Æ¤¿¤é¡¢Ä¶Â¨»à¡É¤ÎÌµÍý¥²¡¼Å¸³«¤â¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤ÏÁ°ºîÆ±ÍÍ¡¢Êì¿Æ¡¦¥¨¥ô¥ê¥óÌò¤ò¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡¢¼«¿È¤âÌòÊÁ¤ÈÆ±¤¸Ä°³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¥ß¥ê¥»¥ó¥È¡¦¥·¥â¥ó¥º¤È¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥ÉVS¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ù¤Î¥Î¥¢¡¦¥¸¥å¥×¤¬Ì¼¡¦¥ê¡¼¥¬¥óÌò¤ÈÂ©»Ò¡¦¥Þ¡¼¥«¥¹Ìò¤ÇÂ³Åê¡£¼ÂÀ¸³è¤Ç¤â¥¨¥ß¥ê¡¼¤ÈÉ×ÉØ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢É×¡¦¥ê¡¼Ìò¡õ´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥¯¥é¥·¥ó¥¹¥¡¼¤¬º£ºî¤Ç¤â¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ë¡£¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥À¥ó¥±¥ë¥¯¡Ù¤Î¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡Ù¤Î¥¸¥ã¥¤¥â¥ó¡¦¥Õ¥ó¥¹¡¼¤¬²Ã¤ï¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹ ÇË¤é¤ì¤¿ÄÀÌÛ¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ6·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ú²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¡Û¸ø³«Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡Ö¤á¤ë¤ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ìCM¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌöÃæ¤Î¿Íµ¤¥â¥Ç¥ëÀ¸¸«°¦ÎÜ¤Î¶Ë¸Â¤ÎÄÀÌÛÂÎ¸³¤ËÄ©¤àÆÃÊÌ±ÇÁü¡£
¥â¥Ç¥ë³¦£±¤ÎÉÝ¤¬¤ê¤Ê¤á¤ë¤ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉÝ¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤â²»½Ð¤·¤Á¤ã¥À¥á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡ª¡×¤È¡¢ËÜÊÔ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´¶ÁÛ¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¸ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢²»¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¿Í´Ö¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë¡Ö²¿¤«¡×¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¾ï¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÈDAY1¡É¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½»½è¤ò¼º¤Ã¤¿¥¢¥Ü¥Ã¥È²È¤¬¡¢¿ë¤Ë³°¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£³°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥×¤Ç²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö²¿¤«¡×¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ê¡¢Ææ¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÉñÂæ¤¬²È¤ÎÃæ¤«¤é³°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¹¹¤Ë°ì²È¤Î´í¸±¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥¢¥Ã¥×¡ª¼¡¡¹¤È°ì²È¤¬´í¸±¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÌµÍý¥²¡¼Å¸³«¤Ë¡ÖÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ªÆ°¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ªÍè¤ë¡ªÍè¤ë¡ªÍè¤ë¡ªÆ¨¤²¤ì¤ë¤Î¡ª¤É¤¦¤Ê¤Î¡ª¡×¤È¡¢²æ¤òËº¤ì¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡¢¡Ö²»¤¬¤¢¤ë½ê¤«¤éÌµ¤¯¤Ê¤ë½ê¤Î¶ÌÜ¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¡ªËÜÅö¿´Â¡¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¡¢¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥ºÆÈÆÃ¤ÎÉÝ¤µ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥¤¥¹ ÇË¤é¤ì¤¿ÄÀÌÛ¡Ù¤Ï6·î18Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C) 2021 Paramount Pictures. All rights reserved.
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É