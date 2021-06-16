ÀäÉÊ¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤âºî¤ì¤ë¡ª5¤Ä¤Î¥³¥Ä¤òÀìÌçÅ¹CEO¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡ÆüËÜ½é¤Î¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Î3·î¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ËÆüËÜ½é¤Î¡È¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¡ÉÀìÌçÅ¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤âÄêÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤ÎÌ£¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª ¤¿¤À¡¢¼«Âð¤Çºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶ñºà¤äÌ£ÉÕ¤±¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿ÀìÌçÅ¹¡ÖSalaSpa¡Ê¥µ¥é¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤ÎÀÄ»³Î¿ÂçCEO¤Ë¼èºà¡£¡Ö¡È¤ª¤¦¤Á¥µ¥é¥¹¥Ñ¡É¤ò¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ë¥³¥Ä¡×¤ò5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ñ¥¹¥¿¤ÏÉ½¼¨»þ´Ö¤è¤ê¤â3¡Á5Ê¬Ä¹¤á¤Ëè§¤Ç¤ë
¡¡¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤ËÅ¬¤·¤¿ÌÍ¤Ï¥¢¥ë¥Ç¥ó¥Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÄ»³CEO¤¤¤ï¤¯¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤Î¼ïÎà¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÞ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤æ¤Ç»þ´Ö¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤á¤¬¤è¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï3¡Á5Ê¬Ä¹¤á¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡Ö¥ª¥¤¥ë¡×¡£ÆÃÍ¤Î¹á¤ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥µ¥é¥À¥ª¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥Î¥ó¥ª¥¤¥ë¤Çºî¤ë¤è¤ê¤âËþÂÅÙ¤â¹â¤Þ¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¢´ðËÜ¤ÎÌîºÚ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥ì¥¿¥¹
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥é¥¹¥Ñ¤ËÆþ¤ì¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¤å¤¦¤ê¡×¤ÏÌîºÚÆÈ¼«¤Î¹á¤ê¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÌ¤ê¤ä±ÉÍÜÌÌ¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥×¥ê¥«¤âÆ±ÍÍ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Â¾¤Î¶ñºà¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤ä¤¹¤¯²ÈÄí¤Ç¤âÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥ì¥¿¥¹¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¡£¥Á¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ö¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡×
¡¡¥Á¡¼¥º¤ËÆÈÆÃ¤Î½¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î¿©ºà¤È·ö²Þ¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡£
¡¡¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÌ£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¾ÏÆÌò¤È¤·¤ÆÁª¤Ö¤ÈÎÉ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¤¤´¤Á¤½¤¦´¶¤Î¤¢¤ëÆù¤äµû²ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤»¤ë
¡¡¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¿©ºà¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï»ä¤â¶¯¤¯Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢´ä¼ê¸©»ºÌÃÊÁÆÚ¡Ö´äÃæÆÚ¡×¤ä¼¯»ùÅç¸©»ºÌÃÊÁ·Ü¡ÖÀÖ·Ü¤µ¤Ä¤Þ¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¥µ¥é¥À°Ê¾å¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥ßÕ¤ê¡¦¾Æ¤¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÈßÕ¤êÄ¹¥Í¥®¡É¤ä¡ÈßÕ¤ê¥Ù¡¼¥³¥ó¡É¤Î¶ñºà¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñºà¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤Ï¡¢¥µ¥é¥À¥Ñ¥¹¥¿¤ÎÉ÷Ì£¤ò¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢É÷Ì£ÉÕ¤±¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Ì£ÉÕ¤±¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇOK
¡¡Ì£ÉÕ¤±¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥¤¥ëÆþ¤ê¤Î¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤òÁª¤Ó¡¢è§¤Ç¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¿åÀÚ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥¹¥¿¤ËÍí¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¾ßÌý·Ï¤ä¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥´¥Þ¥À¥ì¡¢¥Á¡¼¥º·Ï¤ÏËüÇ½¤Ç¤¹¡£ÎÌ¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤¿¤Ã¤×¤ê¤á¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¡¡¥Ñ¥¹¥¿¡Ê´¥ÌÍ¡Ë50¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Âç¤µ¤¸3¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ã¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¦¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡ä¡Ú¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡Û
¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢Ä¹¼÷ÈþÍÆ¿©¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£´ðÁÃ°å³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢È¯¹Ú³Ø¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒSPA¡ªÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØHealthy Japanese Home Cooking¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤ä¤»¤ë¥Ñ¥¹¥¿31»®¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Instagram¡§@sugiakatsuki¡¿Twitter¡§@sugiakatsuki12