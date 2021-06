by NVIDIA Corporation

2021年6月14日、テスラのイーロン・マスクCEOが「(ビットコインの)マイナーがクリーンエネルギーを適正に使用した場合、ビットコインでの決済を再開する」とツイート。ビットコインの価格が1日で10%以上値上がりし、およそ2週間ぶりに4万ドル(約440万円)を上回りました。

日本時間の6月14日、マスク氏は仮想通貨のニュースサイト・Cointelegraphの「マスク氏は相場操縦を行っている」という記事を紹介するツイートに応える形で「テスラは保有額の10%しか売却しなかったが、これはビットコインが市場を動かすことなく簡単に精算できることを確認するためだった」「将来的にビットコインのマイニングにクリーンエネルギーが適正に使われた場合、テスラはビットコインでの決済を再開する」とツイートしました。

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market. When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.— Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2021

テスラは2021年2月8日にビットコインを15億ドル(約1577億円)分購入したことを発表。3月24日にはマスク氏によりテスラ車がビットコインで購入できるようになったことが発表され、ビットコインの価格は一時6万4000ドル(約700万円)を上回っていました。しかし、わずか49日後の5月12日、マスク氏が環境問題を理由にテスラでのビットコン決済を停止したことを発表。ビットコインの価格は大きく下落し、5月19日には一時3万ドル(約330万円)を下回る事態となりました。

記事作成時点でのビットコインの価格は以下の通り。11時30分時点で4万ドルを上回るまでに回復しています。

ビットコインが値上がりを見せた理由はマスク氏の発言によるものだけではありません。6月15日、アメリカのソフトウェア企業・MicroStrategyが私募債の売却益のうち4億8800万ドル(約540億円)をビットコインの購入に充てると発表。さらに、今後もビットコインの購入のために最大10億ドル(約1100億円)の株式を売却する可能性があるとも発表しています。MicroStrategyは2020年8月にも「現金より優れている」という理由でビットコインの購入に2億5000万ドル(約275億円)を費やしています。SECファイリングによるとMicroStrategyは6月4日時点で約37億ドル(約4100億円)分のビットコインを保有しており、Cointelegraphは「同社がビットコインの価値を約15億円(1700億円)増加させた」と推測しています。また、6月8日に「ビットコインを法定通貨にする法案」が可決したばかりのエルサルバドルで取引されたビットコインの情報も公開されています。ブロックチェーン分析を専門とする会社・Chainalysisによると、海外で働くエルサルバドル人から国内に送金されたビットコインの総額は、5月の時点で前年同月比で4倍に増加しています。エルサルバドル経済は海外の出稼ぎ労働者による送金に大きく依存しており、2019年におけるエルサルバドルへの送金総額は60億ドル(約6600億円)に上り、GDPの約5分の1に相当するとのこと。エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用したことが判明した直後、ビットコインの価格は約5%上昇しており、6月の報告が待たれています。