大ヒット映画シリーズ『ロード・オブ・ザ・リング』3部作へとつながる伝説の戦いを描くアニメーション映画『THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)』の制作が決定し、監督を神山健治が務めることが発表された。

【写真】『ロード・オブ・ザ・リング』姉妹編アニメの監督を務める神山健治

J.R.R.トールキンによる小説を基に映画化され、数々の賞に輝いた『ロード・オブ・ザ・リング』3部作から20年。作品を手掛けたニュー・ライン・シネマが、ワーナー・ブラザース・アニメーションと組み、『Blade Runner: Black Lotus』シリーズや『攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX』シリーズなどで知られる神山健治を監督に迎え、オリジナル長編アニメ『THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM(原題)』を制作する。

本作では、映画史上最大級の戦いの舞台となったヘルム峡谷の要塞にまつわる、知られざる物語が展開。中つ国伝説の人物にしてローハン国の強大な王、ヘルム・ハンマーハンドの人生とその血塗られた時代が描かれる。独立した作品ではあるが、ニューラインによる姉妹編として制作され、『ロード・オブ・ザ・リング』のストーリーやビジュアルが織り込まれる予定で、中つ国の素晴らしさと映像美を再びファンに届ける。

プロデューサーはジョセフ・チョウ(『Blade Runner: Black Lotus』シリーズ)、脚本はジェフリー・アディスとウィル・マシューズが担当。また、『ロード・オブ・ザ・リング』3部作と『ホビット』3部作の脚本家の1人で、アカデミー賞受賞者のフィリッパ・ボウエンがコンサルタントとして本作に参加する。アニメーション制作はSola Entertainment。現在ボイス・キャスティングが行われており、映画化に向けて制作が進められている。なお日本での公開は未定。 ワーナー・ブラザース・アニメーションのプレジデント、サム・レジスターは「この作品は、J.R.R.トールキンの語られざる世界を壮大な形で描くものです。『ロード・オブ・ザ・リング』と『ホビット』の三部作を手がけた才能豊かなスタッフに加え、今回初めてタッグを組むこととなる優れた映像作家と仕事できることを光栄に思います。さあ、はじまりです」とコメントを寄せている。