スクウェア・エニックスは、マーベル・コミックの人気キャラクターをベースとした新作ゲーム「Marvel's Guardians of the Galaxy(マーベル ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー)」を2021年10月26日に発売すると発表。トレーラーも公開された。

Eidos-Montreal(アイドス・モントリオール)が開発、米マーベル・エンターテインメントと共同で制作する本作は、シングルプレイ専用のサードパーソン・アクションアドベンチャー。プレイヤーは、主人公スター・ロードとなって、他のガーディアンズたちと共に星々を駆け巡り、銀河のピンチやさまざまな困難に立ち向かう。

マーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』でもおなじみの彼らだが、ゲームはコミックから多大な影響を受けたオリジナル作品となる。プレイヤーは、各々の能力を駆使して強敵に立ち向かうだけでなく、仲間たちとの会話で選択肢を選ぶことによって、”自称リーダー”としてファミリーの絆を築き上げていく。

『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』といえば、ノリノリのサウンドトラックも大きな魅力。ゲーム版でも、1980年代を彩った往年の名曲やオリジナル曲が旅を盛り上げる。

Eidos-Montrealのスタジオヘッド、デビッド・アンフォッシ氏は、マーベルとの共同作業にあたり「両チームは既存のIPを再訪し、ストーリーやアートに独自の解釈を取り入れることに長けています。皆さんもこれからお分かりになるかと思いますが、『Marvel’s Guardians of the Galaxy』もその例に漏れません」と自信のコメント。マーベル・エンターテインメント代表取締役副社長ジェイ・オン氏は「開発陣は『愛されるはみ出し者の集団』とはどういうものか明確なビジョンを持っており、このビジョンは『Marvel’s Guardians of the Galaxy』でも如実に表れています。ファンの皆さんに10月にプレイいただけることを楽しみにしています」とコメントを寄せている。

「Marvel's Guardians of the Galaxy」は10月26日発売予定(PlayStation 5、PlayStation 4、 Xbox Series X/S、Xbox One、PC)※PC版は10月27日発売