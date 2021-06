何かと目につく指先を、華やかにしてくれるのがネイルだ。凝ったデザインを求めて、ネイルサロンに通う人も少なくない。このたび、ネイルを巡る銃撃事件が発生した。

米テキサス州ハリス・カウンティ署は、ネイル料金を巡り、ネイルサロンのオーナー男性を銃で撃った女を逮捕したと、海外ニュースサイト『New York Post』『Click 2 Houston』などが6月8日までに報じた。

記事によると、5月29日、21歳の姉と20歳の妹は、姉妹でネイルサロンを訪れたという。2人は同店で、マニキュアとペディキュアの施術を受けたそうだ。施術が終わり、会計の時になって、姉妹は「施術料金に対する不満足」を表明。同ネイルサロンのオーナーで、42歳の男性と口論になったという。具体的に何に対する不満だったのか、姉妹の受けた施術内容や料金などの詳細は、報じられていない。

しばらくして姉は施術料金の支払いを済ませて、一旦店の外へ。妹は男性と口論を続けていたという。姉が再び店に戻ってきたところで、男性は姉妹を店から追い出そうとした。姉は持っていた銃で男性を撃ったという。姉妹は車でその場を立ち去った。男性は救急ヘリで病院に搬送され、一時重体も一命を取り留めたそうだ。

事件発生から5日後、警察は男性を銃で撃った疑いで、姉を逮捕したと発表。事件後、姉は逃走していたが、警察署に電話をかけて自首したという。姉は容疑を全面的に認めている。妹も姉の逮捕と同日に逮捕された。妹の逮捕は、本事件とは関係のない別件だそうだ。現在は保釈金を支払って釈放されている。姉は加重暴行罪で起訴され、今後裁判が開かれる予定だ。なお、妹が起訴されたかなどの情報はない。

このニュースが世界に広がると、ネット上では「施術を受ける前に、ネイル料金くらい確認しとけ」「ただのクレーマー姉妹でしょ」「料金が気に入らないから銃で撃つとか、もう感覚がおかしい」「ネイルサロンのオーナーは踏んだり蹴ったり。コロナで大変な時期なのに」「真摯な対応が求められるところを、オーナーも力ずくで姉妹を追い出そうとしたのかも」「少しでもディスカウントしておけば、撃たれずに済んだかも」「まさかのぼったくりネイルサロン?」などの声が上がった。

ネイルサロンに限らず、店でサービスを受けた後、自分の思い通りにならないからと口論となった相手を銃で撃つなど、許されるものではないだろう。記事内の引用について

