『ストレンジャー・シングス』シーズン4に、新たに4人が参加

Netflixの大ヒットSFホラードラマ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4に、新たにキャスト4人が加わることが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

6月9日(水)にNetflixが、シーズン4に新しく参加することになった4人を紹介。いずれもホーキンス高校に関連したキャラクターとなる。

■エイミーベス・マクナルティ(『アンという名の少女』アン役)

エイミーベスはヴィッキーを演じ、「愛すべきヒーローの一人の目に留まる、クールで早口なバンドオタク」だと紹介されている。

Amybeth McNulty aka Vickie: a cool, fast talking band nerd who catches the eye of one of our beloved heroes. June 9, 2021

■マイルズ・トゥルイット(『ブラックライトニング』のイッサ・ウィリアムズ役)

マイルズが演じるのは、ホーキンス高校で活躍するバスケットボールのスター選手パトリック。ショッキングな出来事に人生をメチャメチャにされるまで多くの友だちと才能に恵まれ、何不自由ない人生を送っていた。

Myles Truitt aka Patrick: a Hawkins basketball star who has friends, talent, and a good life...until shocking events send his life spiraling out of control. June 9, 2021

■レジーナ・ティン・チェン(『Queen of the South 〜女王への階段〜』のキャサリン・ナカイ役)

レジーナはミス・ケリー役で出演。彼女は生徒たちの中でも特に苦労しているキッズを心から気遣う、人気の指導カウンセラー。

Regina Ting Chen aka Ms. Kelly: a popular guidance counselor who cares deeply for her students -- especially those struggling the most. June 9, 2021

■グレイス・ヴァン・ディーン(『チャーリー・セズ/マンソンの女たち』)

グレイスが扮するクリッシーは、ホーキンス高校のリード・チアリーダーで、学校で最も人気のある女子だが、一見完璧なルックスの下には暗い秘密があるというキャラクター。

Grace Van Dien aka Chrissy: Hawkins' High lead cheerleader and the most popular girl in school. But beneath the seemingly perfect surface lies a dark secret. June 9, 2021

昨年11月には、8人の新キャストも発表されていた。1950年代に猟奇殺人事件を起こし、精神病院に収監されたヴィクター・クリール役にロバート・イングランド(『エルム街の悪夢』シリーズ)、精神病院で働く優しい男ピーター・バラード役にジェイミー・キャンベル・バウアー(『ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生』)、ロシアの看守ドミトリ役でトム・ヴラシア(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、ロシアの密輸業者ユーリ役で二コラ・ジュリコ(『ワールド・ウォーZ』)、ジョナサン(チャーリー・ヒートン)の新しい友人アーガイル役でエドゥアルド・フランコ(『ブックスマート 卒業前夜のパーティデビュー』)、ハンサムでスポーツが得意なスター、ジェイソン・カーヴァー役でメイソン・ダイ(『BOSCH/ボッシュ』)、ホーキンス高校で卓上ゲーム「ダンジョン&ドラゴンズ」のクラブを運営するエディ・マンソン役でジョセフ・クイン(『レ・ミゼラブル』)、新保安官のサリヴァン役でシャーマン・オーガスタス(『バッドランド 〜最強の戦士〜』)が出演する。

待望の『ストレンジャー・シングス 未知の世界』シーズン4は現在も製作中で、現時点では配信開始日は未定。(海外ドラマNAVI)

Netflix『アンという名の少女』より