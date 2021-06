NetflixがWitcherConを7月10日に開催へ CD PROJEKT REDも関わるイベントに

ゲームもドラマも人気の「ウィッチャー」だが、今年はそのどちらもカバーするイベントが開催される。「WitcherCon」という名前のこのイベントは、Netflix Geeked Weekで発表になった。公式サイトが日本語化されたうえで公開されている。

驚きべきことにドラマ版のNetflix、そしてゲーム版のCD PROJEKT REDがともに関わるイベントとなっている。ゲームとドラマ、2人のゲラルトが並んだイメージを以下のツイートでチェックしよう。

ドラマ版の『ウィッチャー』は、ゲーム版「ウィッチャー」の影響を感じさせる部分がありながらも、ゲーム版とは一定の距離を取ってきた。これは「ウィッチャー」の生みの親である原作者のアンドレイ・サプコフスキと、ゲームを手がけたCD PROJEKT REDとの間に契約上のトラブルがあったことも影響していると思われる。その後、サプコフスキとCD PROJEKT REDは2019年に新たな契約を結んでおり、それがいい方向に働いて今回のイベントにつながった可能性も考えられるだろう。いずれにしてもドラマ版とゲーム版との距離が縮まったことは、多くのファンにとっていいニュースとなるだろう。

WitcherConの開催は、日本時間2021年7月10日2:00と10:00の2回を予定。TwitchとYouTubeで配信される。CD PROJEKT REDによれば、それぞれの回で一部限定映像が用意されているとのこと。

また、ゲーム版のゲラルトもメインイメージに登場していることからゲームの新作発表にも期待したくなるところだが、「新作ゲームに関する発表はない」ことが公式サイトに記載されている。なお、Netflix Geeked Weekではドラマ版『ウィッチャー』のシーズン2の短い映像も公開されている。

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw- Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021