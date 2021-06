『ザ・モーニングショー』『SEE』の新シーズン他、SF大作ドラマなどApple TV+が今年配信予定のラインナップを発表！

Apple TV+が今夏以降に配信開始を予定しているラインナップを発表した。米Deadlineなどが報じている。

Apple TV+が2021年にリリース予定のドラマや映画のラインナップを総集した予告編を公開。エミー賞やゴールデン・グローブ賞にノミネート&受賞した話題作他、新作ドラマが名を連ねている。



■新作ドラマ『ファウンデーション』

米作家アイザック・アシモフのヒューゴ賞受賞の同名小説シリーズをドラマ化。銀河帝国の崩壊の最中、人類の救済と文明再建を担う追放者たちを描くSFドラマ。2020年に予告編第1弾が公開されたが、新型コロナウイルスの影響でリリースが大幅に延期に。ついに期待の大作ドラマが到着する。『チェルノブイリ』のジャレッド・ハリス、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のロナン役で知られるリー・ペイスが出演。

■『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』シーズン2

米大学のアメフトチームでコーチをしていたテッド・ラッソが、なぜか英国のプレミアリーグチームからの誘いでサッカーチームを率いることになり、妻と子を置いて英国へと引っ越し、"アメリカ人"らしさを武器にチームメイトたちからの信頼を得ようと必死に頑張る姿を面白おかしく描くスポーツコメディドラマ。

■『ザ・モーニングショー』シーズン2

朝の情報番組の製作舞台裏を描き、セクハラ問題を大きく取り上げた話題作。『フレンズ』のジェニファー・アニストンと、『ビッグ・リトル・ライズ』のリース・ウィザースプーンが共演し、製作総指揮を務めている。

■新作ドラマ『The Shrink Next Door(原題)』

コメディ映画『俺たちニュースキャスター』で共演している、ポール・ラッド(『アントマン』シリーズ)とウィル・フェレル(『ズーランダー』)が再共演を果たす同名ポッドキャスト番組を元にしたミニシリーズ。魅力的な精神科医と、長年にわたり彼の診察を受けている患者が繰り広げる奇妙な人間関係が描かれるコメディドラマ。

■『SEE 〜暗闇の世界〜』シーズン2

『ゲーム・オブ・スローンズ』のジェイソン・モモアが主演を務めるSFドラマの新シーズン。

■『真相 - Truth Be Told』シーズン2

映画『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』でゴールデン・グローブ賞やアカデミー賞助演女優賞に輝いたオクタヴィア・スペンサーが主演を務めるアンソロジードラマ。新シーズンでは、2000年代に数々のロマコメ作品で活躍したケイト・ハドソンが出演。

■新作ドラマ『Mr. Corman(原題)』

ジョセフ・ゴードン=レヴィット(『インセプション』)監督&主演、教師の昼と夜の顔を描くコメディドラマ。

■新作ドラマ『フィジカル』

1980年代を舞台にエアロビクス界を描くシリーズ。サスペンスドラマ『ダメージ』で主人公エレン・パーソンズを演じたローズ・バーンが主演を務める。6月18日(金)配信スタート。

また、夏休みに家族で一緒に楽しめるアニメシリーズ『プラグの抜けたダグ』や『スヌーピーのショータイム!』、オオカミ少年の物語が綴られる『Wolfboy and the Everything Factory(原題)』、犬が主人公となる『Puppy Place(原題)』などもラインナップに名を連ねている。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ファウンデーション』『ザ・モーニングショー』『Physical』Copyright © 2021 Apple Inc. All rights reserved.