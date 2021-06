『フライト・アテンダント』ケイリー・クオコが舞台裏を語る！特別メイキング映像が到着

ゴールデン・グローブ賞、放送映画批評家協会賞、全米脚本家組合賞など各年の注目作に贈られる名だたる賞にノミネートされた注目作『フライト・アテンダント』。U-NEXTで独占配信中の本シリーズで主演・製作を務めるケイリー・クオコが舞台裏を明かす特別メイキング映像が到着した。

クリス・ボジャリアンの同名ベストセラー小説が原作である『フライト・アテンダント』の主人公はホテルで二日酔いで目覚めた時、隣に横たわる死体を発見した客室乗務員のキャシー(カサンドラ)。通報もせずに何もなかったフリをして同僚の客室乗務員たちとニューヨーク行きのフライトに乗り込んでしまうが、何が起きたのか思い出せないキャシーは自分が殺したのかもしれないと思い始める...というストーリー。

U-NEXTにて日本初配信がスタートすると、SNSでは「何もかもスタイリッシュ」「久しぶりにどハマりしてしまった」「早く続きが観たい!」と口コミが拡散。スプリットスクリーンを用いたハイセンスな映像やジャジーなサウンドが彩るスタイリッシュさ、パーティ好きのフライトアテンダント・キャシーが巻き起こすサスペンスフルな展開に早くも夢中になった人が続出している。

ケイリーは本作について「刺激的で、予想外で、ストーリーが進むにつれてもっとワイルドになるわ」と、スリリングな展開を予告。本メイキング映像ではバンコク、ローマで行われた当時の撮影の様子が、美しい風景とともに映し出されている。

共演者のミキール・ハースマン(『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』)、ザーシャ・マメット(『GIRLS/ガールズ』)らのコメントも収められているので、ぜひチェックしてみて欲しい。



