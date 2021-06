交渉術で事件を解決！　本格クライムサスペンス『ランサム〜交渉人〜』がWOWOWで日本初放送！

危機管理と交渉のエキスパートチームが巧みな交渉術で数々の難事件を解決に導くさまを描いた米CBSの本格クライムサスペンスドラマ『ランサム〜交渉人〜』。全3シーズンの配信に先駆け、シーズン1をWOWOWプライムで日本初放送する。

『ランサム〜交渉人〜』は危機管理と交渉のエキスパートチームが、数々の誘拐事件を巧みな交渉術で解決に導くサスペンスドラマ。企画・製作総指揮は、『メディチ』や『高い城の男』、『レオナルド 〜知られざる天才の肖像〜』のフランク・スポトニッツが務める。

カナダのモントリオールにあるクライシス・レゾリューション社は、警察やFBIと協力し合い、犯罪の平和的解決を目指すエキスパート集団。リーダーのエリックは、武器を使わずに人命を救うことを最優先する敏腕交渉人。彼を支えるのは、プロファイラーのオリヴァーと、元警官のザラ。そこに、交渉人に憧れているというマキシンが半ば強引に加入する。4人となったチームで世界各地のさまざまな犯罪を解決に導いていくが――。

出演するのは、『フロンティア』のカレン・ルブランら。

■『ランサム〜交渉人〜』放送情報

シーズン1字幕版(全13話)は、7月22日(木)15:30よりWOWOWプライムにて放送開始(第1話無料放送)。

■『ランサム〜交渉人〜』配信情報

シーズン1(全13話)は、7月22日(木)よりWOWOWオンデマンドで一挙配信。8月以降、シーズン2、シーズン3を順次配信予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ランサム〜交渉人〜』(C)2016 Ransom Television Productions Inc., Wildcats Productions and TF1. All rights reserved.