スティーヴン＆ロビー・アメル、映画『コード・エイト』の続編で再共演！

米CWのDCドラマ『ARROW/アロー』に主演したスティーヴン・アメルと、彼の従兄弟でCWの『THE FLASH/フラッシュ』などに出演しているロビー・アメルが、映画『CODE 8/コード・エイト』の続編で再共演を果たすことが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

従兄弟というよりは、兄弟のように顔が似ているスティーヴン&ロビーは、2019年に公開された犯罪SFアクション映画『CODE 8/コード・エイト』に主演するだけでなく、揃って製作総指揮も務めている。

It's time to put this plan in motion. November 6, 2019