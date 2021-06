【Apple TV+編】更新か打ち切りか...人気ドラマシリーズの行方をチェック！

昨年からの新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けている配信業界。次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。注目ドラマをメインにNetflixが製作する作品の更新状況をお伝えしよう。【Apple TV+編】

(最終更新日:6月10日)

■更新決定

・『真相 - Truth Be Told』シーズン2へ

■検討中

・『レポーター・ガール』シーズン3へ?(シーズン2は6月11日より配信予定)

※一部、昨年更新/打ち切り決定済みも含む。

その他の更新・打ち切り情報はこちらから!

ネットワーク局:HBO/HBO Max

(海外ドラマNAVI)

Photo:Apple TV+オリジナルドラマ『テッド・ラッソ:破天荒コーチがゆく』(c) 2019 Apple Inc. All rights reserved.『ザ・モーニングショー』(c) 2019 Apple Inc. All rights reserved.『リトル・アメリカ』(c) 2020 Apple Inc. All rights reserved.『サーヴァント ターナー家の子守』(c) 2019 Apple Inc. All rights reserved.