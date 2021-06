人気ホラー映画『ソウ』シリーズの新章となる『Spiral: From The Book of Saw(原題)』が、『スパイラル:ソウ オールリセット』の邦題で9月10日より全国公開されることが決まった。

本作では『ソウ』の過去シリーズと関係する登場人物は一新され、殺人鬼ジグソウの後継者を巡る物語をリセット。ジグソウを凌駕する新しい猟奇犯が現れる。監督は『ソウ2』『ソウ3』『ソウ4』でメガホンを取ったダーレン・リン・バウズマン。

クリス・ロックが主演/製作総指揮を務め、サミュエル・L・ジャクソン、マックス・ミンゲラらが共演。前作『ジグソウ:ソウ・レガシー』のジョシュ・ストールバーグとピーター・ゴールドフィンガーが脚本を手掛け、シリーズおなじみのチャーリー・クロウザーが音楽を担当する。(清水一)