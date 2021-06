Amazonは、プライム会員を対象とした大型セール「プライムデー」を、2021年6月21日0時から22日23時59分の48時間、実施する。これにともない、6月9日、オンライン記者発表会を開催した。ここではその模様をお伝えする。

プライムデーでは「特選タイムセール」と「数量限定タイムセール」を実施

○Amazonプライムデー、2021年の内容は

プライムデーは、Amazonの有料メンバー「プライム会員」向けに毎年行われる大型セールで、2015年の初開催から今回で7回目を迎える。

発表会の冒頭でアマゾンジャパンのプライムマーケティング事業統括本部 事業統括本部長の鈴木浩司氏が、今年のプライムデーについて説明した。プライムデーは全世界で200万点以上、日本では数十万点の商品を「驚きの価格」で提供するというセール。プライムデーは世界17カ国で実施され、今回はじめてサウジアラビアでも開催されるという。

プライムデーにて特別価格で販売される商品の一例

同セールでは、星4つ以上のカスタマーレビュー評価を得ている人気商品やトップブランドの商品を特別価格で在庫豊富に提供する「特選タイムセール」と、人気商品の数々を数量限定で最長12時間に限り提供する「数量限定タイムセール」を実施する。2020年のプライムデーでは、日本のプライム会員がセール購入により節約した金額は100億円にのぼったということだ。

○最大5万ポイントが当たるキャンペーン

そして2021年のプライムデーでは、昨年実施し好評を博した「スタンプラリー」と「ポイントアップキャンペーン」の2つのキャンペーンをパワーアップさせて再び開催する。「スタンプラリー」は、6月30日までの期間中、Amazonプライムの対象サービスを利用するともらえるスタンプを5つあつめると、応募者10人に1人、抽選で昨年の2.5倍以上となる最大5万ポイント(5万円換算分)が当たるもの。詳細については、キャンペーンページに紹介されている。

一方の「ポイントアップキャンペーン」は、プライムデーの期間中に合計1万円以上買い物をするとAmazonポイントが最大1万ポイント還元されるもの。どちらのキャンペーンも事前エントリーが必要。すでにエントリーは受付中で、スタンプの1つである「ポイントアップキャンペーン」へのエントリーは、6月22日23時59分までに完了する必要がある。

また、2021年のプライムデーにおいても中小規模の販売事業者を支援を継続。6月7日〜6月20日の期間中に、対象の中小規模の販売事業者様の商品を1,000円以上購入したプライム会員に対し、プライムデーで利用可能な1,000円分のクーポンをプレゼントする「中小企業応援キャンペーン」を実施する。2021年のプライムデーに参加した中小規模の販売事業者は、昨年の約2倍にのぼるという。

今年のプライムデーにおいても中小規模の販売事業者を支援を継続

○渡辺直美さん「プライムデーでドライヤーを買う」

ニューヨークの自宅からリモートで出演した渡辺直美さん

発表会では一人目の特別ゲストとして、2021年のプライムデーを告知するWebムービーに主演したお笑い芸人・渡辺直美さんが、自宅のあるニューヨークからリモートで登場。

プライム会員でもある渡辺さんは、日本にいるときは毎日のようにAmazonをチェックして電化製品やキッチングッズを購入しているほか、プライム・ビデオを活用して自身が出演している作品をチェックしているという。

現在、プライムデーのために買いたい物のリストを作成しているそうで、既にドライヤーを買うことを決めていると明かした。

渡辺直美さん主演のWebムービーの1場面

渡辺さんが出演したWebムービーは「私の日常が散りばめられている」という。同ムービーにはプライムデーで購入した商品が届き、渡辺が小躍りして喜ぶシーンがあるが、実生活でもAmazonから荷物が届くと嬉しくて踊ってしまうそうで、「演技と言うよりリアルにそれを表現できている」という感想を述べた。

見どころは「受け取ったフラフープを回しながら歩いているシーン」。最後に「皆さん、21日、22日はプライムデーで楽しくお買い物しましょう」という挨拶で締めくくった。

渡辺直美さん主演のWebムービーは、本編の「プライムデー 2021 ドキドキ篇」(6月9日公開)、「プライムデー2021 ワクワク篇」(6月11日公開)に加えて、メイキングと渡辺さんへのインタビューを収録した「プライムデー2021 メイキング篇」(6月16日公開)の計3本。YouTubeのAmazon Japan Officialチャンネルで視聴できる。

○ドリカム特別映像がプライム・ビデオで配信

次の特別ゲストとして、DREAMS COME TRUE(ドリカム)のリーダー・中村正人さんが登場。アマゾンジャパンのPrime Video Japan 事業本部長であるアーリーロバート氏から「普段からAmazonやプライムのサービスを利用していますか?」と訊かれると「もちろんです」と即答した。

DREAMS COME TRUEのリーダー・中村正人さんは「今日到着した」というパッケージを持参して開封した

中村さんは発表会当日に到着したというダンボールを開封しながら、日本でAmazonが始まった2000年頃から書籍を、2001年頃からCDやDVDを購入しているヘビーユーザーだと明かした。ちなみに開封したダンボールから出てきたのはゴジラのハードカバー本とサウンドトラック盤であった。

Amazonでは6月18日〜7月6日、プライム会員向けに「Prime Day Special Preview」を先行配信。7月7日の「ドリカムの日」からはプライム・ビデオにおいて、「DREAMS COME TRUE Prime Video Show」として、ドリカムの最新プレミアムLIVE「DREAMS COME TRUE Premium Acoustic-Mi Live Show」とライブ&トーク番組2作品の合計3作品を、7言語・グローバルで配信する。

ドリカムの特別コンテンツ「DREAMS COME TRUE Prime Video Show」の配信ページ

ライブの配信先にプライム・ビデオを選んだ理由について、中村さんは、「去年公開したライブショーのビデオがドリカムを見たことのない人に大好評であった」こと、「プライム・ビデオのレンジの広さが音楽を伝える者にとって非常にありがたい」ことの2つを挙げた。

同コンテンツの見どころは、ジャングルのようなセットが組まれていること、そしてグレイテストヒッツのセットリストを特別なメンバーと演奏することなどだという。

7月7日からは、2020年に開催した配信イベント「DREAMS COME TRUE WINTER FANTASIA 2020 - DOSCO prime PARTY !!! -」のもようを収録したDVD、Blu-rayがAmazonで限定販売されるほか、新曲「次のせ〜の!で - ON THE GREEN HILL - DCT VERSION」が、Amazon Musicで配信される。

中村正人さんは「6月21日からのプライムデーは皆で思い切りショッピングを楽しみましょう」とコメント

最後に中村さんはファンに向け「プライム・ビデオでの“DREAMS COME TRUE Prime Video Show”を楽しんで頂きたいのとあわせて、6月21日からのプライムデーは皆で思い切りショッピングを楽しみましょう」とコメントした。なお、8月7日23時59分まで、Amazon MusicアプリやAmazon Alexaアプリ、Amazon Echoシリーズ、Fire TVシリーズなどAlexaが搭載されているデバイスに、日本語で「アレクサ、ドリカムのメッセージを聞かせて」と話しかけると、ドリカムからのスペシャルメッセージを聞くことができるということだ。